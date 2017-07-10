غازي الجريبي: الفساد بات يهدد كيان الدولة وهو ما يستدعي من كافة القوى الحية الإنخراط في الجهود الرامية إلى مقاومته

وأفاد الجريبي، في تصريح إعلامي، على هامش إشرافه اليوم الإثنين بجزيرة جربة من ولاية مدنين، على ورشة عمل حول "التجارب النموذجية في مجال دعم المؤسسات القضائية والسجنية"، بأن الدولة تبذل "مجهودا إستثنائيا" لمجابهة ظاهرة الفساد بكافة أشكالها، والتصدي للذين أصبحوا يشكلون خطرا على كيان الدولة وعلى إستقرارها من المارقين على القانون.
وأكد أن محاربة الفساد في أية دولة ديمقراطية، يقتضي من كافة مؤسساتها الأمنية والقضائية والدستورية أن تضطلع بدورها على أكمل وجه، قائلا في هذا الصدد "إن إحداث المجلس الأعلى للقضاء سيتيح للجهاز القضائي الإمساك بزمام الأمور بشكل أفضل، وتحمل مسؤولياته بأكثر نجاعة، ومزيد الإنخراط في الجهود الرامية إلى رفع التحديات التي تواجهها الدولة".
Publié le:2017-07-10 17:39:01
Par:lahache (Tunisia ) Par Mobile
Sur:نائبة.. من ''نوائب'' البرلمان