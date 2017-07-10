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Politique

غازي الجريبي: الفساد بات يهدد كيان الدولة وهو ما يستدعي من كافة القوى الحية الإنخراط في الجهود الرامية إلى مقاومته

Lundi 10 Juillet 2017
بــاب نــات - قال وزير العدل غازي الجريبي، "إن الفساد بات يهدد كيان الدولة، وهو ما يستدعي من كافة القوى الحية في البلاد الإنخراط في الجهود الرامية إلى مقاومته في كنف القانون، وتحمل المسؤولية في التصدي له كل من موقعه، قصد إستعادة الثقة في النخبة السياسية".

وأفاد الجريبي، في تصريح إعلامي، على هامش إشرافه اليوم الإثنين بجزيرة جربة من ولاية مدنين، على ورشة عمل حول "التجارب النموذجية في مجال دعم المؤسسات القضائية والسجنية"، بأن الدولة تبذل "مجهودا إستثنائيا" لمجابهة ظاهرة الفساد بكافة أشكالها، والتصدي للذين أصبحوا يشكلون خطرا على كيان الدولة وعلى إستقرارها من المارقين على القانون.
وأكد أن محاربة الفساد في أية دولة ديمقراطية، يقتضي من كافة مؤسساتها الأمنية والقضائية والدستورية أن تضطلع بدورها على أكمل وجه، قائلا في هذا الصدد "إن إحداث المجلس الأعلى للقضاء سيتيح للجهاز القضائي الإمساك بزمام الأمور بشكل أفضل، وتحمل مسؤولياته بأكثر نجاعة، ومزيد الإنخراط في الجهود الرامية إلى رفع التحديات التي تواجهها الدولة".



Publié le:2017-07-10 17:39:01

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1 de 1 commentaires pour l'article 145126

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 10 Juillet 2017 à 18h 31m |           
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