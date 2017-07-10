Radio Babnet Tunisie  On Air: Sofia Sadek - Hobi Eeh  
Régions

احتجاج أصحاب الجرارات والشاحنات المعدة لنقل مواد البناء أمام مقر ولاية توزر ومطالبة بحماية نشاطهم

Lundi 10 Juillet 2017
بــاب نــات - احتج صباح اليوم الإثنين عدد من أصحاب الشاحنات والجرارات أمام مقر ولاية توزر مطالبين السلط الجهوية بالتدخل لحماية نشاطهم الذي أصبح مهددا وفق قولهم.

وبين عدد منهم في تصريح لمراسلة "وات" أن السلط الجهوية قامت منذ ثلاثة أيام بالرفع في سعر الرمال المعد للبناء من مقاطع توزر من خمسة دنانير الى سبعة دنانير بالنسبة الى أصحاب الجرارات وهو ما دفعهم الى الترفيع في سعر البيع لفائدة المواطن من 15 دينارا الى 20 دينارا مما اضرببنشاطهم خاصة بعد رفض المواطن التسعيرة الجديدة.

وأضافوا أن احتجاجهم كذلك يتعلق بقيام مقاولين أثناء انجازهم لمشاريع متنوعة في الجهة وأساسا مشاريع البنية التحتية باستقدام شاحنات من جهات أخرى وعدم تشريك الناشطين في هذا المجال من أبناء ولاية توزر مما أصبح يهدد نشاطهم خصوصا وأن أغلبهم ملتزم بسداد قروض لفائدة شركات الايجار المالي التي اقتنوا منها شاحناتهم.

ووجهوا دعوتهم في هذا الإطار لوالي الجهة الى التدخل لفائدتهم عبر عقد جلسة عمل مع المقاولين ودعوتهم الى تشريك أصحاب الشاحنات أصيلي الجهة واعطائهم الأولوية في جلب مواد البناء وغيرها أثناء انجاز المشاريع داخل الولاية معتبرين أن عددا هاما من المشاريع يجري تنفيذه هذه السنوات ومنها ما يمتد الى السنوات القادمة ما يوفر فرصة لهم لتحسين نشاطهم في صورة تشريكهم.



Publié le:2017-07-10 13:49:51

cadre-57c8e697fd94670b75f35782e330a6a8-2017-07-10 13:49:51
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 145115



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12646,4

  • (07 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,76910 DT        1$ =2,46504 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07 juil)   1122,1 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |145115 397|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires