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وزارة التربية : بلاغ للتلاميذ المتحصلين على معدلات تساوي او تفوق 15 من عشرين في امتحان شهادة ختم التعليم الاساسي العام دورة 2017

Lundi 10 Juillet 2017
بــاب نــات - تبعا لقرار وزارة التربية المتعلق – بصفة استثنائية – بتوجيه التلاميذ المتحصلين على معدلات تساوي او تفوق 15 من عشرين في امتحان شهادة ختم التعليم الاساسي العام - دورة 2017 – الى المعاهد النموذجية المتناظر عليها فان وزارة التربية تدعو كافة التلاميذ المعنيين الى الاطلاع على نتائج توجيههم وذلك عبر موقع الواب الخاص بامتحان شهادة ختم التعليم الاساسي العام على العنوان التالي: www.9web.tn




Publié le:2017-07-10 09:54:52

cadre-c0ba680b3c7b1c0217a15aae5265e28e-2017-07-10 09:54:52
    
    
    
    
    





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