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جربة : العثور على سائحة فرنسية في الخمسينات من العمر مشنوقة

Lundi 10 Juillet 2017
بــاب نــات - عثر امس على سائحة فرنسية في الخمسينات من العمر مقيمة في جزيرة جربة مشنوقة. وتجري الابحاث لمعرفة اسباب الحادث وفق ما اكدته اذاعة تطاوين.





Publié le:2017-07-10 09:51:18

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