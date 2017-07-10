جربة : العثور على سائحة فرنسية في الخمسينات من العمر مشنوقة

Lundi 10 Juillet 2017



بــاب نــات - عثر امس على سائحة فرنسية في الخمسينات من العمر مقيمة في جزيرة جربة مشنوقة. وتجري الابحاث لمعرفة اسباب الحادث وفق ما اكدته اذاعة تطاوين.











Publié le:2017-07-10 09:51:18

