Publié le:2017-07-10 09:51:18
جربة : العثور على سائحة فرنسية في الخمسينات من العمر مشنوقة
Lundi 10 Juillet 2017
بــاب نــات - عثر امس على سائحة فرنسية في الخمسينات من العمر مقيمة في جزيرة جربة مشنوقة. وتجري الابحاث لمعرفة اسباب الحادث وفق ما اكدته اذاعة تطاوين.
Publié le:2017-07-10 09:51:18
Publié le:2017-07-10 09:51:18
cadre-da541b74ae893c6664bb67f8025ca2c7-2017-07-10 09:51:18
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Par:amriali (Tunisia )
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