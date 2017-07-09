Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - Meta Sata3rif  
Régions

منظمة ''أنا يقظ'' تنظم يوما تحسيسيا بالكاف حول الإنتخابات البلدية القادمة

Dimanche 09 Juillet 2017
بــاب نــات - شكل موضوع الانتخابات البلدية القادمة، محور اليوم التحسيسي الذي نظمته اليوم الأحد بالكاف منظمة "أنا يقظ"، لفائدة الأحزاب والمنظمات والجمعيات الوطنية، بمشاركة الفرع الجهوي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
وتم خلال اللقاء، التعريف بهذه المحطة السياسية الهامة ودورها في إستكمال المسار الديمقراطي في البلاد، وفي تنمية القدرات الجهوية في مجال التسيير الذاتي والحكم الرشيد، فضلا عن التعريف بدور الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في إنجاز هذا الاستحقاق الإنتخابي موفى السنة الجارية.

وتم كذلك تقديم عروض حول الواقع الحالي للبلديات في تونس، وما يمكن أن تفرزه الإنتخابات البلدية من جوانب إيجابية وأخرى سلبية، حيث إنتقد العديد من المتدخلين التأخر الحاصل في المصادقة على مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، وفي تكريس المبادئ التي جاء بها الدستور في مجال إرساء اللامركزية.
كما عبروا عن تخوفهم من سيطرة الأحزاب الكبرى المهيمنة على المشهد السياسي على هذه الانتخابات، التي إعتبر البعض أنها ستنتظم قبل أوانها "نظرا لما تعانيه البلديات من صعوبات مادية ومن عدم وضوح الرؤيا لدى الناخبين بخصوص هذه الإنتخابات"، على حد تعبيرهم تجدر الإشارة، غلى أن منظمة "أنا يقظ" هي منظمة رقابية تونسية غير ربحية ومستقلة، تأسست في 21 مارس 2011 إبان الثورة التونوسية، ولها دور رقابي، وتهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية والحكومة الرشيدة.



Publié le:2017-07-09 19:02:19

cadre-a0669baf81d2c466c3fa10d9fdfe8bde-2017-07-09 19:02:19
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 145077

Mandhouj  (France)  |Dimanche 09 Juillet 2017 à 19h 07m |           
نتمنى أن يفوق التسجيل ال 6 ملايين .. تونس يبنيها ابنائها .. و الاقبال على التسجيل هو سحب البساط من تحت أقدام الذين يشلكون العملية الديمقراطية ..



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12614,9

  • (06 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,78318 DT        1$ =2,46383 DT
  • Solde Compte du Trésor   (06 juil)   1096,2 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |145077 492|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires