منظمة ''أنا يقظ'' تنظم يوما تحسيسيا بالكاف حول الإنتخابات البلدية القادمة

Dimanche 09 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-09 19:02:19

- شكل موضوع الانتخابات البلدية القادمة، محور اليوم التحسيسي الذي نظمته اليوم الأحد بالكاف منظمة "أنا يقظ"، لفائدة الأحزاب والمنظمات والجمعيات الوطنية، بمشاركة الفرع الجهوي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.وتم خلال اللقاء، التعريف بهذه المحطة السياسية الهامة ودورها في إستكمال المسار الديمقراطي في البلاد، وفي تنمية القدرات الجهوية في مجال التسيير الذاتي والحكم الرشيد، فضلا عن التعريف بدور الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في إنجاز هذا الاستحقاق الإنتخابي موفى السنة الجارية.وتم كذلك تقديم عروض حول الواقع الحالي للبلديات في تونس، وما يمكن أن تفرزه الإنتخابات البلدية من جوانب إيجابية وأخرى سلبية، حيث إنتقد العديد من المتدخلين التأخر الحاصل في المصادقة على مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، وفي تكريس المبادئ التي جاء بها الدستور في مجال إرساء اللامركزية.كما عبروا عن تخوفهم من سيطرة الأحزاب الكبرى المهيمنة على المشهد السياسي على هذه الانتخابات، التي إعتبر البعض أنها ستنتظم قبل أوانها "نظرا لما تعانيه البلديات من صعوبات مادية ومن عدم وضوح الرؤيا لدى الناخبين بخصوص هذه الإنتخابات"، على حد تعبيرهم تجدر الإشارة، غلى أن منظمة "أنا يقظ" هي منظمة رقابية تونسية غير ربحية ومستقلة، تأسست في 21 مارس 2011 إبان الثورة التونوسية، ولها دور رقابي، وتهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية والحكومة الرشيدة.