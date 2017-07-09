مهدي بن غربية ل''الصباح'': القضية رفعتها الخطوط التونسية ضد أعوانها ولم توجه أي تهمة لشركة WFS

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بــاب نــات





Publié le:2017-07-09 12:33:32

- بيّن مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في حوار صحفي نشرته جريدة "الصباح" اليوم الأحد أن الشكوى التي يتم الحديث عنها تهم قضية رفعتها الناقلة الجوية الوطنية ضد أعوانها وليست ضد شركة WFS ملاحظا أنه وفي كل أطوار البحث لم توجه أي تهمة لهذه الشركة التي يمتلكها.ولاحظ بن غربية أن صدور قرار ختم بحث في هذه القضية بتاريخ 30 جوان 2016 يؤكد أنه ليس هناك أدنى شبهة حول شركة WFS قائلا أن "استئناف هذا القرار أو تواصل القضية وتعيين خبراء لا يعني شركتنا في شيئ وكما قلنا هي قضية الناقلة الوطنية ضد أعوانها وليس ضد شركة WFS".أما بخصوص تقرير التفقدية العامّة للناقلة الجوية الوطنية الذي تستند إليه عديد المتابعات لهذا الملف، فقد بين الوزير أنه يتعين التوضيح بأن تقارير التفقدية تنحصر في مراقبة هذه المؤسسة لمعاملاتها ولأعوانها ومدى احترامهم لواجباتهم المهنية المضبوطة بمقتضى نظامهم الأساسي الخاص وتراتيب العمل، ولا يمكن أن تنصب على حرفائها وتعاملاتهم معها في حال وجود إخلالات أو شبهات متصلة بممارسة الأعوان بمهامهم، وفق تعبيره.وأضاف في هذا الصدد "بالنسبة لتقرير 2013 الذي صدر في 2013 علينا أن نتذكر جميعا السياق السياسي تلك السنة ومواقفنا من الكثير من الأحداث وأعتقد أن إثارة تلك المسألة في ذلك الوقت بالذات كان يحمل خلفيات سياسية. وهذه الخلفيات أثبتها تقرير التفقدية الذي عوض أن عن علاقة تجارية وحرفية تجمع WFS بالناقلة الجوية تحدث عن مهدي بن غربية "الوجه السياسي المعروف"".كما نقلت صحيفة "الصباح" عن الوزير بن غربية نفيه لصحة الاتهامات التي تشير الى احتكار شركته لشحن البضائع على الخطوط التونسية، وتأكيده بأن شركة WFS من أنجح شركات شحن البضائع ولها حرفاء مهمون وهي متواجدة في السوق منذ 2004. وبالنسبة لمرافقة البضائع قال بن غربية أن شركته تقوم سنويا بما بين 1000 و 1200 مرافقة وأن الخطوط التونسية تستفيد بحوالي 3 ملايين دينار سنويا من عملية مرافقة البضائع.