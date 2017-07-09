احداث شفب بعد مبارة النادي الصفاقسي ومولودية الجزائر في صفاقس

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بــاب نــات





Publié le:2017-07-09 11:05:18

- أوضح مصدر أمني أن أحداث شغب جدت امس بملعب الطيب المهيري بصفاقس بعد مقابلة النادي الصفاقسي ومولدية الجزائر التي جرت في في اطار الجولة الاخيرة من دور المجموعات ضمن مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وقد تمثلت في إلقاء جماهير الفريق الضيف مولدية الجزائر لحجارة وقوارير .وتسببت أحداث الشغب في اصابات لخمسة أعوان أمن استوجبت نقلهم لقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة حيث تلقوا الإسعافات الضرورية قبل أن يغادروا المستشفى وفق ما أكده مصدر أمني اليوم الأحد لمراسل (وات) بالجهة.كما استقبل المستشفى يصفاقس محب جزائري تم الاحتفاظ به لإجراء الفحوصات والكشوف الطبية اللازمة وينتظر أن يغادر المستشفى اليوم الاحد بحسب المدير الجهوي للصحة بصفاقس عماد المعلول الذي أكد لمراسل( وات) أن الكشوفات بينت أن حالة هذا المحب الجزائري لا تكتسي خطورة.وكان النادي الرياضي الصفاقسي فاز امس بملعب الطيب المهيري بصفاقس على ضيفه فريق مولودية الجزائر برباعية نظيفة لحساب الجولة السادسة والاخيرة، وتصدر المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.وسجل للنادي الصفاقسي فراس شواط د3 (84) واسامة العمدوني (84) وعلاء الدين المرزوقي (90 زائد 2).