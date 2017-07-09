Radio Babnet Tunisie  On Air: Oulaya - Nadra Min3inik  
Sport

احداث شفب بعد مبارة النادي الصفاقسي ومولودية الجزائر في صفاقس

Dimanche 09 Juillet 2017
بــاب نــات - أوضح مصدر أمني أن أحداث شغب جدت امس بملعب الطيب المهيري بصفاقس بعد مقابلة النادي الصفاقسي ومولدية الجزائر التي جرت في في اطار الجولة الاخيرة من دور المجموعات ضمن مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وقد تمثلت في إلقاء جماهير الفريق الضيف مولدية الجزائر لحجارة وقوارير .

وتسببت أحداث الشغب في اصابات لخمسة أعوان أمن استوجبت نقلهم لقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة حيث تلقوا الإسعافات الضرورية قبل أن يغادروا المستشفى وفق ما أكده مصدر أمني اليوم الأحد لمراسل (وات) بالجهة.

كما استقبل المستشفى يصفاقس محب جزائري تم الاحتفاظ به لإجراء الفحوصات والكشوف الطبية اللازمة وينتظر أن يغادر المستشفى اليوم الاحد بحسب المدير الجهوي للصحة بصفاقس عماد المعلول الذي أكد لمراسل( وات) أن الكشوفات بينت أن حالة هذا المحب الجزائري لا تكتسي خطورة.
وكان النادي الرياضي الصفاقسي فاز امس بملعب الطيب المهيري بصفاقس على ضيفه فريق مولودية الجزائر برباعية نظيفة لحساب الجولة السادسة والاخيرة، وتصدر المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
وسجل للنادي الصفاقسي فراس شواط د3 (84) واسامة العمدوني (84) وعلاء الدين المرزوقي (90 زائد 2).



Publié le:2017-07-09 11:05:18

cadre-284452bdab5c8151f9f079dc367ceb6b-2017-07-09 11:05:18
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 145068



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12614,9

  • (06 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,78318 DT        1$ =2,46383 DT
  • Solde Compte du Trésor   (06 juil)   1096,2 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |145068 304|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires