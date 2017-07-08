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Economie

العذاري: فتح 66 بحثا في شبهات تحيّل تتعلق بمسابقات ''الألعاب والرهان''

Samedi 08 Juillet 2017
بــاب نــات - وزير الصناعة والتجارة يرد على استفسارات النواب خلال جلسة مساءلة تونس 8 جويليه 2017 (وات)

أقر وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري، بأن المنظومة القانونية غير مواكبة للمستجدات في مجال مسابقات الرهان وألعاب الحظ، التي يتم بثها عبرالقنوات التلفزية، وتشهد إقبالا واسعا لدى المتفرجين، وترصد خلالها جوائز مالية هامة.

وتعهد العذاري، خلال اجابته على تساؤل موجه من النائب عماد الدايمي، خلال جلسة مساءلة انتظمت بعد ظهر السبت بباردو، حول دور الوزارة في مراقبة هذه الألعاب، بتشكيل فريق مؤلف من مختلف الوزارات والهياكل لاعداد مشروع قانون جديد ينظم هذه الألعاب في ظل تطور أصنافها وإعتمادها على الارساليات. وأكد، التزام الوزارة بمراقبة تطبيق القانون عند بث ألعاب الرهان والحظ والإحالة على أنظار القضاء في حالة المخالفة.
وبين أن مهام المراقبة تهم أيضا النيابة العمومية التي تتولى التعهد القضائي التلقائي وتتبع شبهات الاخلال بالقانون في هذه الألعاب.
كما أعلن وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة فتحت في الفترة 66 بحثا في شبهات تجاوزات وتحيل تتعلق بمسابقات الألعاب والرهان ما بين 2014 و2016، وأوقفت لعبة ترويجية وأحالت في هذا الصدد 37 محضرا على القضاء في عدد من القطاعات.



وفي إجابته على سؤال ثان توجه به ذات النائب، تعلق بمنظومة الاستغلال تحت التسمية الأصلية، كشف الوزير عن تلقى الوزارة ل38 طلبا للحصول على تراخيص الاستغلال تحت التسمية الأصلية، نال 26 طلبا منها بالموافقة وتشمل أنشطتها مجالات الملابس والمطاعم و المرطبات والإشهار.
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واعتبر النائب عماد الدائمي في تدخله، أن الاستغلال تحت التسمية الأصلية زاد بشكل كبير في أكثر من قطاع، في الوقت، الذي تعيش فيه البلاد ضغوطا اقتصادية، تنذر بتضرر عديد الصناعات المحلية، معبرا عن مخاوفه" من أن يسهم توسع أنشطة هذه المؤسسات في تزايد التوريد بما يزيد من حدة العجز التجاري".
وبين العذاري أن نظام نشاط هذه المؤسسات، لايخضع بالضرورة الى التوريد ذلك أنها تستغل المدخلات دون أن تتوجه الى التوريد، وأن بعض المؤسسات التونسية يمكن لها الاستفادة من هذا النظام.
كما بين أن نظام الاستغلال تحت التسمية الأصلية، يعني نظام تجارة التوزيع، مؤكدا أنه يخضع الى الحرية في النشاط ويخضع بصفة استثنائية لنظام التراخيص.

مصنع الفولاذ
من جهته، دعا النائب الصحبي بن فرج، خلال تدخله بذات الجلسة، الوزارة الى التدخل لانقاذ مصنع الفولاذ، مجددا التساؤل عن دواعي ما اعتبره، تشبثا بالتفويت في نسبة تقدر ب49 من رأس مال المصنع لصالح شركة ايطالية"، بالرغم من الاقرار بتسجيل اخلالات في مستوى العرض".
وقال العذاري في رده على استفسار النائب، أن قرار التفاوض من أجل تحسين شروط العرض الايطالي لم تتخذه الوزارة بل تمت المصادقة عليه من قبل مجلس وزاري، موضحا أن مدة البحث عن الشريك الاستراتيجي للتفويت في نسبة ال49 بالمائة استغرقت حوالي 8 سنوات، مفندا ما اعتبره " بالمغالطات، التي حامت حول مصنع الفولاذ أو وجود ضغوط سياسية للتراجع عن التفويت في نسبة من رأس مال المصنع".

Publié le:2017-07-08 20:17:06

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2 de 2 commentaires pour l'article 145056

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 08 Juillet 2017 à 21h 15m |           
أجمل خبر إن صدقت النية فمن المؤلم حقا ما يتعرض له هذا الشعب الطيب من صنوف التحيل والنهب على المباشر فمنها ما يكشفه جنود الخفاء بمواقع التواصل ولكن أغلبها يتطلب تدخل الدولة بما تملكه من أليات تنظيم الشأن العام نتمنى بكل صدق أن تتضافر جهود الجميع لمحاصرة نهب المواطنين بأقنعة متعددة حتى الدينية والخيرية وغيرها كثير والدولة هي المسؤولة عن منع ومقاضاة كل تحيل وحتى شعبنا يتطلب بعض الوقت ليتجاوز تهافته على الكنوز الوهمية وتابعنا المظاهرات المطالبة منذ
سنوات لاطلاق سراح أحد الذين لهفوا المليارات لهؤلاء المحتجين من سجنه *

Mandhouj  (France)  |Samedi 08 Juillet 2017 à 21h 04m |           
وكر المافيا ، و تبييض الأموال الفاسدة و تمويل الارهاب أو الكثير من أنواع الارهاب ، هي تلك الألعاب و الرهانات .. أحب من أحب و كره من كره ... الكثير من الذين يقرأون هذا التعليق سيقولون أن هذا الانسان لم يفهم شيأ من تطور المجتمع ... على كل حال ! رغم أن هذا القطاع يمكن أن ينظم و أن تخلق الحكومة قواعد مراقبة، على الأقل تقلص من تبييض الأموال الممنوعة الكسب (sous terraine )، و أن تكون مصالح الدولة المهتمة بتلك الألعاب و الرهانات "على علم" أين تذهب تلك
الأموال ... سكوت السياسيين عن هذا دليل على أن هذا القطاع و غيره من أمثاله هو من يمسك (مع آخرين ) بحياة و موت الحكومات . أما العملية الديمقراطية فليس لها معنى في بلد الماء فيه مسيب على الزرع (كما يقول المثل التونسي ).



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