رئيس الجمهورية يستقبل صابر الرباعي بمناسبة احيائه الحفل السنوي لتعاونية موظفي رئاسة الجمهورية

Vendredi 07 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-07 19:00:58

- يحيي صابر الرباعي يوم غد السبت 8 جويلية الحفل السنوي لتعاونية موظفي رئاسة الجمهورية وذلك بالمسرح الاثري بقرطاج.وفي هذا الاطار استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الجمعة بقصر قرطاج الفنان صابر الرباعي الذي صرح وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية "بأن اللقاء مع رئيس الدولة مثل مناسبة للتأكيد على الدور المحوري للفن والثقافة في مواجهة الإرهاب والتطرف وعلى أهمية نشر ثقافة الحياة والإبداع في مواجهة ثقافة الموت"وأضاف أن حفل يوم السبت 8 جويلية، "يعد مساندة لقوات الأمن الرئاسي ولكل أفراد القوات الأمنية والعسكرية التي تقف في الصفوف الأولى درعا منيعا للذود عن أمن الوطن وحرمة ترابه".