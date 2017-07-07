سفير دولة قطر بتونس يسلم رسالة لمدير الألكسو تدعو المنظمة بالتدخل للطلبة الممنوعين من مواصلة دراستهم في بلدان الحصار

Vendredi 07 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-07 12:39:26

- التقى اليوم السيد سعد ناصر الحميدي سفير دولة قطر بتونس بالسيد محمد عبد الباري القدسي مدير عام مساعد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في مقر المنظمة بتونس، وسلمه رسالة من الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي في دولة قطر يطلب فيها تدخل المنظمة لحل ملف الطلب القطريين وغير القطريين الذين منعوا بسبب الحصار الذي تنفذه كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من مواصلة تعليمهم في الدول المعنية.يذكر أنه من بين القرارات التي اتخذتها الدول الأربع، تم منع المواطنين من التنقل نحو قطر ومنها إلى بقية الدول الخليجية وقد شمل القرار عدادا من الطلبة في بعض المعاهد والمدارس والجامعات الخليجية. ويتطلع هؤلاء إلى تدخل المنظمات العربية والحقوقية المتخصصة لرفع هذا القرار عنهم.