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Politique

سفير دولة قطر بتونس يسلم رسالة لمدير الألكسو تدعو المنظمة بالتدخل للطلبة الممنوعين من مواصلة دراستهم في بلدان الحصار

Vendredi 07 Juillet 2017
بــاب نــات - التقى اليوم السيد سعد ناصر الحميدي سفير دولة قطر بتونس بالسيد محمد عبد الباري القدسي مدير عام مساعد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في مقر المنظمة بتونس، وسلمه رسالة من الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي في دولة قطر يطلب فيها تدخل المنظمة لحل ملف الطلب القطريين وغير القطريين الذين منعوا بسبب الحصار الذي تنفذه كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من مواصلة تعليمهم في الدول المعنية.

يذكر أنه من بين القرارات التي اتخذتها الدول الأربع، تم منع المواطنين من التنقل نحو قطر ومنها إلى بقية الدول الخليجية وقد شمل القرار عدادا من الطلبة في بعض المعاهد والمدارس والجامعات الخليجية. ويتطلع هؤلاء إلى تدخل المنظمات العربية والحقوقية المتخصصة لرفع هذا القرار عنهم.



Publié le:2017-07-07 12:39:26

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1 de 1 commentaires pour l'article 145010

Lechef  (Tunisia)  |Vendredi 07 Juillet 2017 à 13h 39m |           
C'est un jeu d'enfants !!!!!!
Comment arrive t-on à interdire des étudiants de poursuivre leurs études pour la simple raison que les dirigeants de leurs pays sont en désaccord ???
de quel droit '' international '' pourrait-on appliquer ces décisions dangereuses qui auront des répercussions graves et éternelles à l'existence même de l'humanité ?
Pourquoi toute cette haine ? Pourquoi les gouvernants se comportent parfois de façon infantile ?
Ont-ils réellement le droit de prendre des décisions de ce genre ? Est-ce que ces décisions avec des conséquences fâcheuses sur l'avenir de nos jeunes et des dégâts importants pour les étudiants et irrécupérables ne pourraient pas être sévèrement condamnés????
Je dirais bien si les choses se passent de cette manière que c'est un jeu d'enfants !!!!!!! Oui, c'est un jeu d'enfants !!!!



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