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Politique

المرزوقي للشرق القطرية: الإمارات أفسدت الحياة السياسية في تونس بدعم بعض النخب

Vendredi 07 Juillet 2017
بــاب نــات - قال رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي أن حصار قطر هو آخر سهم في جعبة أنظمة تحاول منذ سنوات تصغير دورها، ومنعها من لعب دور سياسي خارج السيطرة.
وأضاف المرزوقي لجريدة " الشرق القطرية" من ارادوا عزل قطر فضحوا، وباتوا هم الذين في عزلة.
واكد المرزوقي أن قطر ساهمت في استرجاع تونس للأموال المهربة من خلال المخلوع بن علي ورجاله مضيفا "قطر دعمتنا سياسيا ومعنويا واسترجعت أموالنا المهربة للخزينة التونسية.

من جهة اخرى اتهم المرزوقي دولة الامارات بإفساد الحياة السياسية التونسية عبر '' إهداء ''سيارتين مصفحتين لرئيس المعارضة آنذاك والرئيس الحالي.
مضيفا ''فضيحة تفطنا لها بفضل شرفاء، لكن كم من فضائح أخرى لم نصل إليها ".

وتابع المرزوقي "سبحان الله كيف يمكن لإنسان سوي ونظام يحترم نفسه أو يريد أن يحترمه الآخرون أن يموّل الفساد؟.. لم نر من دولة الإمارات إلا كل الشرّ في حين لم نر من قطر إلا كل الخير، لذلك رفعت الجماهير الرياضية وهي عادة بعيدة عن السياسة لافتة رهيبة يوم كأس تونس في كرة القدم تضامنا مع قطر، وهو أمر لم يسبق له مثيل ".



Publié le:2017-07-07 11:34:12

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3 de 3 commentaires pour l'article 145005

Mnasbad  (Tunisia)  |Vendredi 07 Juillet 2017 à 12h 07m |           
A hamedmeg quel niveau tres tres tres bas marzouki avec ces erreurs est plus nationaliste que les autres.

Hamedmeg  (Tunisia)  |Vendredi 07 Juillet 2017 à 11h 59m | Par           
يكب والله سعدك يا غراب ، عديت حياتك في فرنسا من بار للبار و تو وليتلنا وطني ، يسلم عليك حمادي الجبالي و يقلك :فبحيث إيجا للمناظرة

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Vendredi 07 Juillet 2017 à 11h 48m |           
قطار التغيير في بلدان الحصار قادم ان شاء الله



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