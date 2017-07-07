المرزوقي للشرق القطرية: الإمارات أفسدت الحياة السياسية في تونس بدعم بعض النخب

وأضاف المرزوقي لجريدة " الشرق القطرية" من ارادوا عزل قطر فضحوا، وباتوا هم الذين في عزلة.
واكد المرزوقي أن قطر ساهمت في استرجاع تونس للأموال المهربة من خلال المخلوع بن علي ورجاله مضيفا "قطر دعمتنا سياسيا ومعنويا واسترجعت أموالنا المهربة للخزينة التونسية.
من جهة اخرى اتهم المرزوقي دولة الامارات بإفساد الحياة السياسية التونسية عبر '' إهداء ''سيارتين مصفحتين لرئيس المعارضة آنذاك والرئيس الحالي.
مضيفا ''فضيحة تفطنا لها بفضل شرفاء، لكن كم من فضائح أخرى لم نصل إليها ".
وتابع المرزوقي "سبحان الله كيف يمكن لإنسان سوي ونظام يحترم نفسه أو يريد أن يحترمه الآخرون أن يموّل الفساد؟.. لم نر من دولة الإمارات إلا كل الشرّ في حين لم نر من قطر إلا كل الخير، لذلك رفعت الجماهير الرياضية وهي عادة بعيدة عن السياسة لافتة رهيبة يوم كأس تونس في كرة القدم تضامنا مع قطر، وهو أمر لم يسبق له مثيل ".
Publié le:2017-07-07 11:34:12
Par:radhiradhouan (Tunisia )
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