التطورات التي تشهدها الساحة الليبية ومسار التسوية السياسية أبرز محاور اللقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا

Jeudi 06 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-06 22:42:22

- تحادث رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس بقصر قرطاج، مع عبد الرحمان السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا، والوفد المرافق له.وإستعرض السويحلي خلال اللقاء، أهمّ التطورات التي تشهدها الساحة الليبية، وأطلع رئيس الجمهورية على نتائج المساعي والمشاورات التي يقوم بها مع مختلف الأطراف الليبية، من أجل التوصّل إلى توافقات حول مسار التسوية السياسية، وذلك في إطار "إتفاق الصخيرات" لبدء حوار جادّ ينهي الأزمة ويمهد لمرحلة بناء الدولة في أسرع وقت ممكن.وأكّد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، على وجود تطابق في وجهات النظر مع الجانب التونسي، حول ضرورة التوصّل إلى حلّ سياسي بين مختلف الفرقاء الليبيين في إطار المؤسسات السياسية الرسمية للدولة الليبية، وعبر الحوار والتوافق، ومن خلال التمسك بالاتفاق السياسي الموقع عليه في الصخيرات في ديسمبر 2015، مع إمكانية تعديل بعض بنوده.وشدّد على أنّ بلاده تعوّل كثيرا على حكمة تونس، وعلى دورها الفاعل والمتوازن، ورصيد الثقة الذي تحظى به لدى مختلف الليبيين، من أجل الدفع بمسار التسوية السياسية، معربا عن أمله في أن يجد هذا المسار الدعم الإقليمي والدولي اللازم، ولا سيما من قبل منظمة الأمم المتحدة.من جانبه، ذكّر رئيس الجمهورية بثوابت الموقف التونسي الداعي إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي، وتشجيع الحوار بين مختلف الأطراف الليبية لتجاوز الخلافات والتوصل إلى حلّ سياسي سريع وشامل، ينهي الأزمة القائمة خدمة لمصلحة ليبيا وتونس على حدّ سواء.وأكد أنّ تونس ستدعم بقوة ما سيتوافق عليه الليبيون عبر الحوار والتفاهم، معربا عن ثقته بأنّ التقدّم المسجّل في مسار المشاورات بين مختلف الأطراف الليبية هو مؤشر إيجابي من شأنه أن يُعجّل بإيجاد مخرج سريع للأزمة في ليبيا.من ناحية أخرى، إستعرض رئيس الدولة المساعي التي تبذلها تونس في إطار المبادرة الثلاثية ومع مختلف الأطراف الليبية لدفع مسار التسوية السياسية، مبرزا ضرورة أن يكون مسار المصالحة والتسوية تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، وأن يكون الحلّ نابعا من إرادة الليبيين أنفسهم، مؤكدا أنّ مجلس الدولة وبقية المؤسسات الرسمية الليبية تعتبر عناصر أساسية في الحلّ المنشود.سبل