التصريح بـ49 مشروعا صناعيا في سوسة خلال شهر جوان 2017

Jeudi 06 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-06 21:02:42

- تم التصريح لدى الادارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بسوسة، خلال شهر جوان المنقضي، بـ49 مشروعا في قطاع الخدمات المرتبطة بالصناعة بكلفة جملية قدرت بـ8 ملايين و188 ألف دينار، مع توقعات بإحداث 184 موطن شغل، وذلك حسب ما جاء في وثيقة صادرة الادارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بسوسة.وذكرت الوثيقة، التي تحصل مراسل (وات) بالجهة على نسخة منها، أنه تم خلال شهر ماي من السنة الجارية التصريح بـ 20 مشروع في قطاع الخدمات المرتبطة بالصناعة بكلفة جملية قدرت بـ4 ملايين و628 ألف دينار وتوقعات بإحداث 256 موطن شغل، حيث تتوزع هذه المشاريع حسب نظام الاستثمار الى 7 مشاريع مصدرة كليا من شأنها احداث 99 موطن شغل، باستثمارات جملية قدرت بمليونين و692 ألف دينار ، و13 مشروعا غير مصدر وانتاجه موجه للسوق الداخلية باستثمارات جملية قدرت بمليون و935 ألف دينار ستساهم في توفير 157 موطن شغل.