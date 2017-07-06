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القبض على عصابة مختصة في النبش على الآثار وإيقاف شخصين بتهمة مسك سلاح

Jeudi 06 Juillet 2017
بــاب نــات - ألقت وحدات الحرس الوطني بالوسلاتية من ولاية القيروان، القبض على عصابة تتكون من شخصين، مختصة في النبش على الآثار، وحجز لديهما آلة إلكترونية لكشف المعادن ومعدات يستعملونها في حفرياتهم، إضافة الي سيارة يتم إستعمالها في التنقلات للمواقع الأثرية.

وأفادت زارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، بأن النيابة العمومية، أذنت لفرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بحفوز من ولاية القيروان بعد مراجعتها، بالاحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شأنهما موضوعها "التنقيب والحفر بهدف التفتيش عن الأثار المنقولة بملك الغير دون حصول على ترخيص مسبق من قبل عصابة منظمة تكونت للغرض".

وأضافت أنه تم ادراج 3 أطراف أخرين شملهم البحث في القضية بالتفتيش، مشيرة إلى أن المساعي حثيثة لإيقافهم وتقديمهم للعدالة.
وأوردت في بلاغ ثان لها، أن الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقابس المدينة ، تمكنت على إثر توفر معلومات تفيد بتحوز أحد الأشخاص على سلاح ناري، من مداهمة محل سكنى المعني، بعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمكان، و إيقافه و حجز 32 خرطوشة عيار 9 مم.

وأكدت أنه بالتحري مع المعني، صرح بأن الذخيرة المحجوزة تخصه، كما اعترف بتحوّزه على مسدس ناري قام بسرقته إبان أحداث الثورة، وأخفاه لاحقا لدى أحد أجواره، وبمداهمة منزل هذا الأخير أمكن حجز السلاح الناري المشار إليه.

وأفادت بأنه تم تحرير محضر بحث للغرض موضوعه "مسك سلاح ناري و ذخيرة حية دون رخصة"، و الاحتفاظ بالمظنون فيهما على ذمة الأبحاث المتواصلة.

Publié le:2017-07-06 19:07:08

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