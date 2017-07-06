الحمامي: 10 جويلية الجاري فتح مناظرة الانتداب في المؤسسات البترولية الخاصة بحصة جويلية لفائدة جهة تطاوين

Jeudi 06 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-06 18:25:37

- أفاد وزير التكوين المهني والتشغيل، ورئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ القرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة لفائدة ولاية تطاوين، عماد الحمامي، اليوم الخميس، أن يوم 10 جويلية الجاري سيكون موعد فتح مناظرة الانتداب الخاصة بحصة جويلية (100 انتداب) في المؤسسات البترولية الخاصة بجهة تطاوين.وأوضح، في تصريح لوسائل الإعلام ، قبيل انطلاق الاجتماع الدوري الرابع للجنة العليا لمتابعة تنفيذ القرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة لفائدة ولاية تطاوين يوم 27 أفريل 2017، أن روزنامة الانتدابات في الشركات البترولية، تنص على أن يقع 100 انتداب خلال شهر جويلية و150 في شهر سبتمبر ومثلها خلال شهر أكتوبر، مؤكدا أن توزيعية الانتدابات تتضمن إحداث ألف موطن شغل بعنوان سنة 2017 و 500 خلال سنة 2018.وسيتم خلال الاجتماع، المنعقد حاليا بمقر الوزارة، الاعلان عن موعد فتح مناظرة الانتداب بالشركات البترولية، وكذلك عن صرف المنحة المخصصة للجمعية الرياضية لاتحاد تطاوين، حسب الحمامي، الذي شدد على مضي الحكومة في مرحلة تفعيل مختلف القرارات خاصة على مستوى التشغيل.وأفاد بأنه تم إلى حد الآن تسجيل أكثر من 11 ألف طالب شغل في مناظرة الانتداب بشركة البيئة والبستنة لانتداب 1500 عون بعنوان 2017، على أن يكون آخر أجل لقبول التسجيل يوم 14 جويلية الجاري، ليتم الإعلان عن القائمة الأولية للمسجلين بعد ذلك يوم 15 أوت القادم، وعن القائمة النهائية والرسمية للمقبولين يوم 1 سبتمبر موعد مباشرتهم العمل أي بعد انقضاء آجال قبول الطعون المحددة بأسبوعين.ويتناول الاجتماع مختلف القرارات التي بلغت آجالها أوقربت على مستوى التجهيز بما في ذلك تعبيد طرقات وجسور ومسالك فلاحية، حسب الوزير، الذي أكد أن الاجتماع سيحضره ممثلون عن المعتمديات الثمان التابعة لولاية تطاوين بالاضافة الى مكونات اللجنة العليا.ولاحظ في تعقيب عن سؤال حول سبل تجاوز الخلاف القائم بين شقي الاعتصام في تطاوين والكامور، أن الانشقاق الحاصل في أواخر أيام الاعتصام مازال يلقي بظلاله على عمل اللجنة غير أنه كممثل للحكومة يعمل على تحقيق مصالحة بين الطرفين وتغليب مصلحة الجهة والوطن والتعامل مع شباب المعتمديات على أساس تمثيل المعتمديات وليس شقي الاعتصام .وأفاد المنسق العام لاعتصام الكامور، ضو الغول، في تصريح لوسائل الإعلام، أن الخلاف كان حول الفكرة، حيث فضل الشق الأول القبول المبدئي بالقرارات التي طرحتها الحكومة في حين فضل الشق الثاني التصعيد من أجل كسب مزيد من المطالب.ولاحظ الغول أنهم يعولون على هذه الجلسة في تقديم توضيحات بشأن تواريخ الانتدابات والعدد الكبير المترشح للانتدابات بشركة الغراسات والبستنة الذي تجاوز 11 ألفا للتنافس من أجل 1500 فرصة عمل موزعة بين 250 لفائدة أصحاب الشهائد العليا و40 لفائدة المعوقين والبقية للعملة.بهج