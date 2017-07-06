نزيل بالسجن المدني بقفصة يتحصل على الاجازة التطبيقية في علوم الاعلامية بملاحظة حسن جدا

Jeudi 06 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-06 18:22:17

- احتضن السجن المدني بقفصة، اليوم الخميس، حفل تخرج أحد نزلائه من أصيلي معتمدية أم العرايس بالجهة والذي تحصل على الإجازة التطبيقية في علوم الاعلامية الصناعية من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بقفصة بملاحظة حسن جدا.وبالمناسبة، أوضح الطالب في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن فكرة مشروع تخرجه تتمثل في إنشاء موقع واب يساعد العاطلين عن العمل في البحث عن عمل يتناسب و اختصاصاتهم، إلى جانب تمكين الحرفاء من القيام بعمليات الاستخلاص من مقر سكنهم، بطريقة محمية، عن طريق الموقع.وأوضح أن الظروف التي مرّ بها داخل السجن لم تمنعه من مواصلة دراسته من وراء القضبان، مثنيا، في هذا الصدد، على الإحاطة التي شملته من طرف إدارة السجن المدني بقفصة ومن طرف عائلته ليواصل تحصيله العلمي.من جانبها، أفادت رئيسة الشؤون العامة والرعاية والإصلاح بالسجن المدني بقفصة، إشراق فتاح، مراسل (وات) بان إدارة السجن وفرت كل الإمكانيات المتاحة من المراجع والتجهيزات الإعلامية والأساتذة لشرح بعض النقاط المتعلقة بمشروع التخرج، وذلك من خلال تحول المؤطر الخاص به إلى السجن بالتنسيق مع إدارة المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بقفصة.