القبض على عدد من الأفراد المتورطين في الاعتداءات المتكررة على مقر المركب الفلاحي الخضراء بسبيطلة

وبين المصدر ذاته في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ،أن الموقوفين الثمانية ، اعترفوا بما ارتكبوه من اعتداءات طالت تجهيزات ومعدات وأشجار المؤسسة العمومية المذكورة ،مشيرا الى ان من بين المورطين عملة ينتمون للمركب واخرون متعاطفون معهم مضيفا ان البحث ما يزال متواصلا الى حين الكشف عن بقية العصابة المتورطة في هذا الاعتداء .
وبرر المعتدون جريمتهم بدوافع شخصية واخرى متعلقة بفتح ادارة المركب لملفات الفساد بالمؤسسة .
ويذكر أن المركب الفلاحي " الخضراء " بسيبطة " ، شهد في عدّة مناسبات اعتداءات على محتوياته من طرف مجهولين ، كان أخرها يوم 25 جوان المنقضي ، حيث تم حرق 3 جرارات وسيارة ، وقطع 600 شجرة لوز فتي، واقتحام الادارة وتمزيق عدد من وثائقها، وترويع وتهديد مديرته بالقتل بعد فتحها لملفات فساد .
ل م
Publié le:2017-07-06 15:10:54
Par:Abid_Tounsi (United States )
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