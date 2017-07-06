القبض على عدد من الأفراد المتورطين في الاعتداءات المتكررة على مقر المركب الفلاحي الخضراء بسبيطلة

Jeudi 06 Juillet 2017



بــاب نــات - تمكنت ، فجر اليوم الخميس ، فرقة الأبحاث العدلية بإقليم الحرس الوطني بالقصرين ، من القاء القبض على عدد من الأفراد المتورطين بصفة مباشرة في الاعتداءات المتكررة التي طالت منذ حوالي أربعة أشهر مقر المركب الفلاحي "الخضراء" في سبيطلة وأخراها اعتداء 25 جوان المنقضي وفق ما ذكره رئيس فرقة الأبحاث العدلية بإقليم الحرس الوطني بالقصرين النقيب رياض البناني .



وبين المصدر ذاته في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ،أن الموقوفين الثمانية ، اعترفوا بما ارتكبوه من اعتداءات طالت تجهيزات ومعدات وأشجار المؤسسة العمومية المذكورة ،مشيرا الى ان من بين المورطين عملة ينتمون للمركب واخرون متعاطفون معهم مضيفا ان البحث ما يزال متواصلا الى حين الكشف عن بقية العصابة المتورطة في هذا الاعتداء .

وبرر المعتدون جريمتهم بدوافع شخصية واخرى متعلقة بفتح ادارة المركب لملفات الفساد بالمؤسسة .

ويذكر أن المركب الفلاحي " الخضراء " بسيبطة " ، شهد في عدّة مناسبات اعتداءات على محتوياته من طرف مجهولين ، كان أخرها يوم 25 جوان المنقضي ، حيث تم حرق 3 جرارات وسيارة ، وقطع 600 شجرة لوز فتي، واقتحام الادارة وتمزيق عدد من وثائقها، وترويع وتهديد مديرته بالقتل بعد فتحها لملفات فساد .

ل م







Publié le:2017-07-06 15:10:54

