توقيع إتفاق إطاري للتعاون بين تونس وإمارة موناكو

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بــاب نــات





Publié le:2017-07-06 14:55:28

- وقع وزير الخارجية خميس الجهيناوي، ومستشار الحكومة وزير العلاقات الخارجية والتعاون لإمارة موناكو جيل تونلّي، اليوم الخميس بتونس، إتفاقا إطاريا للتعاون بين تونس وإمارة موناكو، يعدل ويتمم الإتفاق الممضى في 6 ماي 2008 .وصرح الجهيناوي، عقب جلسة العمل التي إنعقدت بمقر وزارة الشؤون الخارجية بين الطرفين، بأنه سيتم في إطار هذا الإتفاق الإطاري تنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بالقطاعات ذات الأولوية، والرامية الى تحقيق الأهداف التنموية في عديد الجهات، ولا سيما منها الجهات المصنفة ذات الأولوية ضمن مخطط التنمية.وأوضح أن هذه المشاريع، موجهة بالأساس نحو قطاعات تنمية الواحات والصحة وحماية البيئة والتنمية المستديمة والتعليم، مبينا أنها ستنجز بهدف تحسين فرص العمل في كل من القصرين والمناطق الجنوبية والشمالية .من جهته، قال تونلي، "سنركز إهتمامنا اليوم بالخصوص على مجالات الإدماج المهني والتربية في تونس، والتي تعد واحدة من الدول العشر التي ندعمها "، مبينا أن الهدف من ذلك هو "ضمان ملاءمة أفضل بين مواطن الشغل وتطلعات الشباب التونسي".كما أفاد بأنه سيتم إيلاء مزيد الإهتمام لمسألة تحسين خدمة الإسعافات الطبية الإستعجالية، من خلال إرساء هذه المؤسسة في تونس، تحت رعاية مؤسسة "الإسعافات الطبية الإستعجالية الدولية".يذكر أن الوزيرين، كانا ترأسا إفتتاح أشغال الدورة الثالثة للجنة الثنائية تونس-موناكو. وقد خصصت الجلسة الافتتاحية للنظر في سبل تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين.وقد إتفق الجانبان على تنظيم مشاورات منتظمة من أجل تقريب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.أيمن