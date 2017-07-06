الوضع الأمني بالبلاد ومشروع قانون المالية لسنة 2018 أبرز محاور اللقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

كما تم خلال اللقاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، التباحث في القرارات والإجراءات الكفيلة بمزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بأفراد القوات العسكرية وعائلاتهم، تنفيذا لما أعلن عنه رئيس الدولة في كلمته الأسبوع الماضي، بمناسبة إحياء الذكرى 61 لانبعاث الجيش الوطني.
واستعرض اللقاء كذلك، برنامج الزيارة التي سيؤديها رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مطلع الاسبوع القادم، واللقاءات التي سيجريها مع كبار مسؤولي الإدارة الامريكية والمؤسسات المالية الدوليّة.
Publié le:2017-07-06 14:48:30
Par:Abid_Tounsi (United States )
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