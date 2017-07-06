الوضع الأمني بالبلاد ومشروع قانون المالية لسنة 2018 أبرز محاور اللقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

Jeudi 06 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-06 14:48:30

- مثل الوضع العام بالبلاد وخاصة التحسن المتواصل للوضع الأمني، إضافة إلى التقدم الحاصل في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018، أبرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم الخميس رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي برئيس الحكومة يوسف الشاهد في قصر قرطاج.كما تم خلال اللقاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، التباحث في القرارات والإجراءات الكفيلة بمزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بأفراد القوات العسكرية وعائلاتهم، تنفيذا لما أعلن عنه رئيس الدولة في كلمته الأسبوع الماضي، بمناسبة إحياء الذكرى 61 لانبعاث الجيش الوطني.واستعرض اللقاء كذلك، برنامج الزيارة التي سيؤديها رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مطلع الاسبوع القادم، واللقاءات التي سيجريها مع كبار مسؤولي الإدارة الامريكية والمؤسسات المالية الدوليّة.