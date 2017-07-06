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Economie

الخطوط التونسية تحصل على قرض بقيمة 130 مليون دينار لتمويل برنامج صيانة المحركات

Jeudi 06 Juillet 2017
بــاب نــات - أبرمت الخطوط التونسية، الخميس بتونس، اتفاقية قرض مع التجاري بنك بقيمة 130 مليون دينار (م د) لتمويل برنامج صيانة محركات الطائرات وتجديدها بعنوان سنتي 2017 و2018 ويساهم التجاري بنك بموجب هذا القرض فى توفير اعتمادات مالية بقيمة 72 م د ضمن عملية هندسة مالية مشتركة لقرض ممول للخطوط التونسية بقيمة 130 م د، ساهمت في اسناده ثلاثة بنوك أخرى وهي الاتحاد الدولي للبنوك (28 م د ) والبنك الوطني الفلاحي (20 م د) والبنك العربي لتونس (10 م د).

وتبلغ مدة سداد هذا القرض الذى سيتم صرفه على سنتين، 5 سنوات بنسبة فائدة السوق المالية تنضاف اليها نسبة 5ر1 بالمائة.
وأفاد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية الياس المنكبي، أن ابرام عقد القرض يعكس ارادة الجهاز البنكي ممثلا في التجاري بنك وشركائه في المساهمة في تطوير مجال النقل الجوي عبر مساندة الناقلة الوطنية.
وأشار، الى أن هذا التمويل سيعزز امكانيات الشركة في تفادي تأخير مواعيد الرحلات وتحسين معايير السلامة، في ظل تسجيل الشركة لنمو فى رحلاتها بنسبة 30 بالمائة خلال موسم الصيف الحالي، مقارنة مع صائفة 2016 وأوضح نفس المتحدث، أن اختيار التجاري بنك لتمويل القرض المذكور تم في اطار استشارة أبدت خلاها حوالي 7 مؤسسات بنكية اهتمامها بتمويل اتفاقية القرض، ليرسو على اثرها الاختيار على التجاري بنك الذي قدم افضل عرض على مستوى الاعتماد المالي المخصص للقرض ونسبة الفائدة.
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وقال مدير بنك التمويل بالتجاري بنك كمال الحباشي، ان استراتيجية البنك ترتكز على الشراكة مع المؤسسات العمومية وعلى دعم قطاع النقل في تونس مذكرا بتوفير مؤسسة التجاري لقرض مماثل للشركة التونسية للسكك الحديدية منذ نحو أسبوع بقيمة 130مليون دينار.
حر



Publié le:2017-07-06 13:35:22

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