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اختيار المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد من بين 10 محاكم نموذجية في تونس

Jeudi 06 Juillet 2017
بــاب نــات - تم، في اطار التعاون بين تونس واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، اختيار المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد كمحكمة نموذجية من بين 10 محاكم أخرى في تونس، وذلك من حيث جودة العدالة، وتطوير المنظومة القضائية وفق المعايير الدولية، وإقرار مبدا حقوق الانسان، حسب ما أفاد به، اليوم الخميس، وكيل الجمهورية بالمحكمة المشار إليها، عبد الستار خليفي.

وأضاف ذات المصدر، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن وفدا من المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تحول خلال الأسبوع المنقضي الى فرنسا للإطلاع على التجربة الأوروبية وخاصة في ما يتعلق بسرعة الفصل في القضايا، وتأمين الدخول الى المحاكم، وأفضت الزيارة إلى الاتفاق على انجاز العديد من الدورات التكوينية للقضاة والكتبة والإعلاميين بمحكمة سيدي بوزيد، إلى جانب تأمين عملية رقمنة القضايا والخروج من المرحلة الورقية، و الانتفاع بالعديد من المعدات وخاصة أجهزة الاعلامية.
شوقي/يسر



Publié le:2017-07-06 15:21:19

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