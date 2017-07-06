اختيار المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد من بين 10 محاكم نموذجية في تونس

وأضاف ذات المصدر، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن وفدا من المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تحول خلال الأسبوع المنقضي الى فرنسا للإطلاع على التجربة الأوروبية وخاصة في ما يتعلق بسرعة الفصل في القضايا، وتأمين الدخول الى المحاكم، وأفضت الزيارة إلى الاتفاق على انجاز العديد من الدورات التكوينية للقضاة والكتبة والإعلاميين بمحكمة سيدي بوزيد، إلى جانب تأمين عملية رقمنة القضايا والخروج من المرحلة الورقية، و الانتفاع بالعديد من المعدات وخاصة أجهزة الاعلامية.
شوقي/يسر
Publié le:2017-07-06 15:21:19
Par:ahmed01 (France )
Sur:هنية: سنقف سدًا منيعًا في وجه صفقة القرن