Tunisie: Nouveau siège pour FERCAM

Jeudi 06 Juillet 2017







Publié le:2017-07-06 10:32:41

Le mercredi 5 juillet FERCAM Tunisie a inauguré son nouveau siège situé dans la zone industrielle de Rades, près du port en présence de ministre de l'emploi et de l'information professionnelle Mr IMED HAMAMILa nouvelle usine couvre une superficie de 7000 mètres carrés dont 2000 mètres carrés dédiés à l’entrepôt pour la manutention et la gestion des produits dans l’environnement douanier et 800 mètres carrés réservés aux bureaux d’exploitation. Ils offrent,également, des services de conseil en douane, de gestion et contrôle des documents de transport et des crédits documentaires.La protection et la sécurité des marchandises traitées par la filiale tunisienne est assuré par un système de surveillance fonctionnel 24 heures sur 24 et comprend le contrôle de tous les véhicules entrant et sortant de l’usine.FERCAM Tunisie Sarl exploite dans les pays d’Afrique depuis 2012. La compétence des ressources humaines et la mise au point constante des besoins des clients, ont permis ces dernières années à FERCAM Tunisie de se positionner comme opérateur logistique très fiable dans les liens entre l’Afrique du Nord et l’Europe et au-delà.Ils offrent, ainsi, des services de transport FTL en chargement de camions complets avec 5 départs hebdomadaires, d’expéditions en groupage vers et de toute l’Europe avec des délais de livraison plus rapides de courrier, de transport de marchandises à température contrôlée ATP dans des remorques frigorifiques, de transport de conteneurs en provenance et à destination de tous les ports internationaux et de distribution (logistique chargement et livraison) sur tout le territoire tunisien.La branche FERCAM Livourne, dédiée à cette activité, coordonne en Italie les activités des enlèvements et livraisons des marchandises par camion dans les deux sens de circulation Tunisie Europe, avec un service quotidien àpartir des ports de Gênes, Livourne, Ci- vitavecchia, Salerne et Palerme.