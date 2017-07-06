شركة '' FERCAM '' للنقل الدولي واللوجيستيك تفتتح مقرها الجديد بالمنطقة الصناعية برادس

Jeudi 06 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-06 12:30:16

- افتتحت شركة "فاركام" للنقل الدولي واللوجيستيك، اليوم الأربعاء، مقرها الجديد، على طريق الميناء بالمنطقة الصناعية برادس، بعد أن استكملت اشغال تهيئة فضائها الجديد وذلك على مساحة جملية تقدر ب 7000 متر مربع.وقد تم تخصيص 2000 متر مربع من الفضاء الجديد، للمستودع الذي ستتم فيه المعالجة والتصرف في المنتجات في محيط الديوانة، بينما تم تخصيص 800 متر مربع، لمكاتب الإستغلال.ويشمل المقر كذلك فضاءات لتوفير خدمات استشارة في الديوانة وخدمات التصرف ومراقبة وثائق النقل والإئتمانات التوثيقية.وفي تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قال وزير التكوين المهني والتشغيل، عماد الحمامي "إن اهمية مثل هذه الشركات المختصة في النقل الدولي واللوجستيك، تكمن في قدرتها التشغيلية العالية وفي انفتاحها على قطاعات مختلفة، على غرار الصناعة والتجارة والفلاحة والنقل والطاقة والخدمات بمختلف أنواعها. كما أنها تعمل كمراكز تجميع وتحويل لمختلف البضائع وتعزز المبادلات التجارية بين الدول".وأضاف الوزير أن "التموقع الجغرافي لتونس يؤهلها لأن تكون منطقة خدمات لوجستية، بين الشمال والجنوب، باعتبارها نقطة عبور استراتيجية في قلب البحر الأبيض المتوسط وأن قربها من كل الممرات البحرية يسمح لها بأن تكون قطبا هاما لهذا النوع من الخدمات، إذا ما توفرت البنية التحتية المواكبة لذلك".من جهتها أوضحت بسمة الكعبي، المديرة التجارية لهذه الشركة بتونس، أن نشاط "فاركام" كمستقبل وناقل دولي لمختلف البضائع العابرة للحدود، يوفر خدمات التحميل الكامل على الشاحنات، بمعدل 5 رحلات في الأسبوع، من وإلى أوروبا، مع ضمان أسرع الآجال الممكنة لنقل البضائع في درجات حرارة مراقبة، من خلال مقطورات مبردة وخاصة".ويتولى فرع "فاركام" (ليفورنو)، التنسيق في إيطاليا لكافة عمليات الرفع وتسليم البضائع، بواسطة الشاحنات، في الإتجاهين بين تونس وأوروبا، من خلال خدمات يومية، إنطلاقا من موانئ جنوة ،وليفورنو وسيفيتا فيشيا وسالارنو وباليرمو.وتعمل شركة "فاركام"، (فرع تونس)، في البلدان الإفريقية منذ سنة 2012 وبفضل "خبرة مواردها البشرية ودرايتها الثابتة باحتياجات الحرفاء".وقد تمكنت خلال السنوات الأخيرة من "احتلال موقع متميز كفاعل لوجستي موثوق به في ما يتعلق بالربط بين شمال إفريقيا وأوروبا".