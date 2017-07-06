Radio Babnet Tunisie  On Air: Chahrazed - Ya Nasini Wa Na 3omri...  
Régions

ايقاف مهرب محروقات بالمنطقة الحدودية العازلة وحجز سلاح كلاشينكوف لديه

Jeudi 06 Juillet 2017
بــاب نــات - أوقفت دورية عسكرية عاملة بالمنطقة الحدودية العازلة قطاع "رمادة" مساء امس الاربعاء شخصا على متن سيارة رباعية الدفع بدون لوحات منجمية اجتاز رسم الحد قادما من ليبيا ومتوجها نحو الساتر الترابي على مستوى "المنزلة" جهة "جنين" واشار بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الدفاع الوطني انه تم حجز لدى هذا الشخص سلاح كلاشينكوف ومخزنين لنفس السلاح و19 خرطوشة عيار 7.62 مضيفا انه بالتثبت من وثائق هويته تبين انه ليبي وصرح بانه مهرب محروقات .
وقد تم تسليمه لوحدات الحرس الوطني برمادة من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية في شانه .




Publié le:2017-07-06 10:06:19

cadre-169c47d9e2b79c13ce00ab8aa37da2a5-2017-07-06 10:06:19
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144939



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12688,3

  • (04 juil)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,77796 DT        1$ =2,46000 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04 juil)   1080,7 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144939 340|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires