ايقاف مهرب محروقات بالمنطقة الحدودية العازلة وحجز سلاح كلاشينكوف لديه

Jeudi 06 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-06 10:06:19

- أوقفت دورية عسكرية عاملة بالمنطقة الحدودية العازلة قطاع "رمادة" مساء امس الاربعاء شخصا على متن سيارة رباعية الدفع بدون لوحات منجمية اجتاز رسم الحد قادما من ليبيا ومتوجها نحو الساتر الترابي على مستوى "المنزلة" جهة "جنين" واشار بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الدفاع الوطني انه تم حجز لدى هذا الشخص سلاح كلاشينكوف ومخزنين لنفس السلاح و19 خرطوشة عيار 7.62 مضيفا انه بالتثبت من وثائق هويته تبين انه ليبي وصرح بانه مهرب محروقات .وقد تم تسليمه لوحدات الحرس الوطني برمادة من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية في شانه .