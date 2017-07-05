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Economie

أكثر من 60 مؤسسة تونسية تشارك في الدورة الخامسة للصالون العالمي للإنتاج الفلاحي 2017 بمدينة باري الإيطالية

Mercredi 05 Juillet 2017
بــاب نــات - "من المنتظر أن تشارك أكثر من 60 مؤسسة تونسية في فعاليات الدورة الخامسة للصالون العالمي للآلات والنباتات والتكنولوجيات الإنتاج الفلاحي 2017 الذي سيلتئم بمدينة باري (جنوب إيطاليا) بين 12 و15 أكتوبر 2017"، وفق ما صرحت به المكلفة بمكتب الوكالة الإيطالية للتجارة الخارجية بتونس ليزا سالازار.

وأوضحت المسؤولة، خلال ندوة صحفية انتظمت، الأربعاء، بتونس ولأول مرة، أن الوفد التونسي المشارك سيعقد لقاءات ثنائية مع المؤسسات الإيطالية الناشطة بقطاع صناعة الآلات والمعدات المخصصة لكل الأنشطة الفلاحية.
وأشارت إلى أن تنظيم هذه الزيارة جاء ببادرة من الوكالة الإيطالية للتجارة الخارجية.

ويتضمن برنامج هذه الدورة تنظيم ندوات ولقاءات فنية تتعلق بالمسائل الفلاحية المختلفة، التي تهم كل من تونس وبلدان شمال أفريقيا.
ومن المتوقع أن يستقطب الصالون ما يزيد عن 60 ألف زائر وأكثر من 300 شركة عارضة.
وأشار سفير إيطاليا بتونس رايموندو دي كاردونا، بالمناسبة، إلى أوجه الشبه بين القطاع الفلاحي التونسي والإيطالي مؤكدا تلاؤم الآلات الفلاحية المصنوعة في إيطاليا مع متطلبات الفلاحة التونسية، التي تمثل عاملا رئيسيا لإعادة دفع الإقتصاد المحلي.

وأفاد المسؤول عن تظاهرات الإتحاد الايطالي لمصنعي الآلات الفلاحية، ماركو أتشيربي، بالمناسبة، أن الصالون العالمي للآلات والتكنولوجيات المخصصة لقطاعي الفلاحة والصناعات الفلاحية سيمكن من إعادة إرساء العلاقات الإقتصادية بين البلدين في هذا المجال بالتحديد.
ولفت أتشيربي إلى أن هذه التظاهرة ستضم عرضا لأكبر مجموعة من نماذج الآلات الفلاحية.
وتعد إيطاليا الشريك الإقتصادي والتجاري الثاني لتونس بعد فرنسا خاصة بعد ارتفاع حصتها في السوق بنسبة 5ر14 بالمائة سنة 2016.
وناهزت قيمة الصادرات الإيطالية من المعدات الفلاحية نحو تونس 6ر21 مليون أورو مسجلة بذلك انخفاضا هاما بنسبة 33 بالمائة مقارنة بسنة 2015.
م/فن

Publié le:2017-07-05 23:04:04

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