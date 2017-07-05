Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Yama Laialy  
Régions

اعضاء لجنة دعم ومساندة نقاط الاعتصام بولاية قبلي يشرعون في زيارة المعتصمين قبالة الشركات البترولية

Mercredi 05 Juillet 2017
بــاب نــات - قام اعضاء لجنة دعم ومساندة نقاط الاعتصام بولاية قبلي، اليوم الاربعاء، بزيارة الشباب المعتصم قبالة الشركات البترولية بشط "الفرانيق" من معتمدية الفوار بعد ان تحولت، يوم امس، الى منطقة "بولحبال" بالعمق الصحراوي جنوبي مدينة دوز للاتصال بالشباب المعتصم هناك والتعرف على مطالبهم من اجل توحيدها ودعمها من قبل الهيئات والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني، وفق ما أفاد به عضو اتحاد اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بقبلي ومنسق اللجنة محمد مصطفى.
واوضح مصطفى في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن "اللجنة تسعى من خلال الزيارات الميدانية لنقاط الاعتصام، التي انطلقت من دوز لتشمل الفوار والقلعة وقبلي المدينة، والاتصال بشباب الولاية بمختلف الجهات، الى توحيد المطالب حتى تعبر عن تطلعات الاهالي الرامية الى دفع عجلة التنمية والتشغيل".
ودعا الى ضرورة "الاسراع بتنظيم زيارة لوفد وزاري يترأسه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الى ولاية قبلي من اجل الوقوف على اشكاليات الجهة التي يعبر عنها الشباب المعتصم"، واضاف أن هذه اللجنة "اكدت من خلال زيارتها للمعتصمين مساندتها المطلقة للمطالب المشروعة التي يرفعونها، والتزمت بتكوين حزام من الدعم المدني والمنظماتي في الدفاع عنها، مع التأكيد على رفض أي تعاطي أمني مع مختلف الاعتصامات بولاية قبلي والسعي الى توحيد الرؤى والمطالب والتنسيق بين مختلف نقاط الاعتصام لانها تصب في مصلحة واحدة تسعى فقط لخدمة الجهة"، على حد تعبيره.
يشار الى أن لجنة دعم ومساندة المعتصمين، تم احداثها خلال الاجتماع الذي انتظم يوم الاحد الماضي بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بمشاركة ممثلي المنظمات الوطنية وعدد من نواب الجهة بمجلس الشعب وبعض نشطاء المجتمع المدني.
حمد/أم/باشا



Publié le:2017-07-05 19:32:19

cadre-94e42c541be75a91ef56eddabd16fee0-2017-07-05 19:32:19
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144927



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12573,2

  • (04 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,77607 DT        1$ =2,45109 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04 juil)   253,9 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144927 427|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires