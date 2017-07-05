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ايقاف عنصر ''خطير'' يشتبه في تورطه في عملية ارهابية استهدفت دورية امنية بمنطقة جنعورة بقبلي

Mercredi 05 Juillet 2017
بــاب نــات - تمكنت وحدات الامن بمنطقة الامن الوطني بقبلي بمشاركة فرقة مقاومة الارهاب، ظهر امس الثلاثاء، من القاء القبض على عنصر مصنف ب"الخطير" صادرة في حقه عدة مناشير تفتيش، ويشتبه في تورطه في العملية الارهابية التي استهدفت دورية امنية بمنطقة جنعورة من معتمدية قبلي الجنوبية في شهر افريل الماضي وادت الى استشهاد عون الامن مظفر بن علي، وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، ان هذه العملية النوعية "نجحت على اثر نصب كمين مكن من القاء القبض على هذا العنصر الذي تمت احالته الى القطب القضائي لمقاومة الارهاب من اجل استكمال الابحاث في شأنه".



Publié le:2017-07-05 18:54:45

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