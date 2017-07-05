لقاء اقتصادي تونسي كندي بشأن المبادرة النسائية

Mercredi 05 Juillet 2017



بــاب نــات - مثلت المبادرة النسائية وتموقع المرأة صلب الهيئات وعالم الأعمال محور نقاش خلال لقاء إقتصادي إنتظم، الأربعاء، بتونس بين صاحبات الأعمال التونسية والكندية.

ويهدف هذا اللقاء، الذي انتظم تحت شعار "التعرف أكثر على احتياجات تونس على مستوى التسويق والمبادرة النسائية"، إلى دفع والإستفادة من المهارات الكندية في مجال المبادرة النسائية وخاصة تلك المتعلقة بالمنظمات، التي تقدم خدمات الدعم والمرافقة.



وأوضحت نائبة رئيسة الوزراء بالكبيك (كندا) المكلفة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتنمية الاقتصادية الجهوية والوزيرة المكلفة بوضع المرأة، ليز ثيريو، أن هذه المناسبة تصبو إلى دفع إرساء الشراكات بين المؤسسات الكندية والتونسية والتعريف بشبكة صاحبات الأعمال بالكبيك ودورها الأساسي في النهوض بروح المبادرة النسائية في كندا.



ورجحت ثيريو، خلال كلمة ألقتها بالمناسبة، أن يفتح هذا اللقاء المجال لتعاون مثمر بين تونس والكيبيك على مستوى التجارة والمبادرة النسائية.

وقالت "لمزيد تعزيز العلاقات الإقتصادية والتعاون بين تونس والكيبيك، سنركز خاصة على تنمية الشراكات الواعدة على المدى الطويل بين المؤسسات الناشطة تترأسها صاحبات أعمال استثنائية من كلتا البلدين".

واعتبرت نائب رئيسة الوزراء بالكبيك أن المبادرة النسائية تمثل حقيقة ملموسة تمكن من زيادة الإستقلالية الإقتصادية للمرأة ومن إحراز تقدم في مسألة المساواة بين الجنسين.



وأضافت "نحن ملتزمون ببذل الجهود اللازمة لضمان مناخ عمل ملائم" مشيرة إلى أنه "لا ينبغي أن تعتبر كل امرأة تترأس منظمة أو مؤسسة استثناء بل من البديهيات، التي تعكس قيم المجتمع المعاصر".

من جهتها، شددت رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي، في تصريح صحفي عقب اللقاء، على أهمية هذه المناسبة التي خولت للوفد الإقتصادي والديبلوماسي الكندي التعرف أكثر على حاجة تونس فيما يتعلق بالمبادرة النسائية والعوائق، التي تواجهها التونسيات في مراحل إنشاء أو تطوير المؤسسات.

وأشارت بوشماوي إلى التطرق لمسألة التكوين ومتابعة صاحبات الأعمال خلال هذا اللقاء، الذي وفر الفرصة، أمام التونسيات صاحبات الأعمال لعرض منتوجاتهن ومشاريعهن.

وأكدت أن منظمة الأعراف "تعمل على توسيع وتنويع علاقات الشراكة والمبادلات مع مختلف بلدان العالم".

وللإشارة فقد انتظم هذا اللقاء الإقتصادي ببادرة من السفارة الكندية بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات.

م/فن





Publié le:2017-07-05 22:03:10

