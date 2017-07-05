مستثمر بريطاني يعتزم انجاز محطة فوتوضوية بمعتمدية مطماطة الجديدة بقابس

Mercredi 05 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-05 18:48:56

- يعتزم مستثمر بريطاني انجاز محطة فوتوضوية بمعتمدية مطماطة الجديدة قرب محطة الجهد العالي بقابس الجنوبية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وهو مشروع يعتبر الاول في مجال الطاقات المتجددة بالجهة.وتم خلال لقاء جمع المستثمر بوالي الجهة منجي ثامر اليوم الاربعاء، التاكيد على ان المشروع "الذي تقوم حاليا الشركة التونسية للكهرباء والغاز للطاقات المتجددة بدراساته الاولية وبالإجراءات اللازمة لفائدة الشركة التي ستنجزه، سينجز على مساحة 23 هكتارا، فيما تقدر كلفته ب22 مليون دينار وطاقة انتاجه ب10 ميغوات".ويندرج هذا المشروع في اطار القانون عدد 21 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والامر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 21 اوت 2016 والمتعلق بضبط شروط واجراءات انجاز مشاريع وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة.ويعد مجال الطاقات المتجددة مجالا واعدا بهذه الولاية، وقد سبق لعدد من المستثمرين ان زاروا الجهة وعبروا عن نيتهم الاستثمار في هذا القطاع.