وزير الشؤون الاجتماعية: بامكان العاملين في القطاع غير المنظم توفير أكثر من 500 مليون دينار سنويا للصناديق الاجتماعية في حال تم تنظيم عملهم

وأكد الطرابلسي خلال ندوة وطنية حول "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رافعة للتنمية في تونس"، انتظمت بالعاصمة ببادرة من وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، أن ترسيخ الاقتصاد التضامني والاجتماعي، قد يسهم في إصلاح المنظومة الاجتماعية ككل وحل أزمة الصناديق الاجتماعية التي تستوجب توسيع قاعدة الانخراط فيها وتعزيز الموارد من خلال حفز العاملين في القطاع غير المنظم على التنظم في شكل تعاضديات ومؤسسات تعاونية.
ولاحظ الطرابلسي أن الاقتصاد التضامني والاجتماعي، في تونس ليس جديدا، وإنما يستند الى تجربة الستينات في مجال التعاضد والتعاونيات، معتبرا أن قانون سنة 1967 المنظم لهذا المجال ما زال صالحا ويمكن الاستناد إليه في تطوير الاطار القانوني الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مما يجعل فرص نجاح التجربة كبيرة.
وأبرز الطرابلسي ضرورة ترسيخ هذا النمط الاقتصادي وأهميته في حل المشاكل التنموية والبطالة وفي تثبيت المتساكنين في مناطقهم وإعادة الدور المحوري للقطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني في ظل الظرفية الحالية التي تتميز بطفرة المطالب الاجتماعية وضعف اسهام القطاع الخاص في الناتج الداخلي الخام ( بين 10 و 12 بالمائة) بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر والانقطاع المبكر عن التعليم وارتفاع نسبة النزوح التي تسببت في تصحر المناطق الداخلية، مما طرح، حسب تقديره، مشاكل تنموية وأمنية بالاضافة إلى تطور الاقتصاد غير المنظم.
وبين الوزير أن اعتماد هذا النمط الاقتصادي في تونس سجل تأخيرا مقارنة مع بقية الدول الصاعدة مستشهدا في ذلك بضعف عدد التعاضديات في القطاع الفلاحي الذي لايضم سوى 18 تعاضدية فلاحية في حين أن 1 مليون مؤسسة عبر العالم تنشط ضمن الاقتصاد التضامني والاجتماعي و3.
5 بالمائة من القوى العاملة الدولية تشتغل في هذا المجال.
بهج
Publié le:2017-07-05 19:05:50
Par:essoltan (France )
Sur: الطاهري:'تصريحات إيلي الطرابلسي جريمة في حق تونس ويجب تتبّعه قضائيا