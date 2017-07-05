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Politique

وزير العلاقات الخارجية والتعاون لإمارة موناكو يؤدي زيارة رسمية إلى تونس يومي 6 و7 جويلية الجاري

Mercredi 05 Juillet 2017
بــاب نــات - يؤدي مستشار الحكومة وزير العلاقات الخارجية والتعاون لإمارة موناكو جيل تونلّي، زيارة رسمية إلى تونس يومي 6 و7 جويلية الجاري، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي.

وتندرج هذه الزيارة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية اليوم الإربعاء، في إطار إنعقاد الدورة الثالثة للجنة الثنائية، التي تتولى النظر في مجالات التعاون بين تونس وإمارة موناكو، خاصة في قطاعات الصحة والبيئة والتشغيل والتنمية الجهوية.

وتمثل الزيارة كذلك، فرصة لإستئناف المشاورات بين البلدين حول عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك، علما وأن آخر إجتماع لهذه اللجنة تم في جانفي 2011 بموناكو.
ويشرف تونلّي، الذي سيكون مرفوقا بوفد من رجال أعمال من إمارة موناكو، على منتدى إقتصادي يستضيفه الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم 7 جويلية، لاستكشاف فرص التعاون والشراكة بين تونس وإمارة موناكو.
ومن المنتظر أن يتم خلال الزيارة، توقيع عدد من الإتفاقيات بين الطرفين تهم خاصة المجال الاجتماعي.



Publié le:2017-07-05 18:19:38

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