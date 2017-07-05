اعوان وإطارات الشركة التونسية للتامين وإعادة التامين ينفذون اضرابا عاما يوم 10 جويلية الجاري

ودعا الخياري سلطة الاشراف الى اعادة النظر في العقد المبرم مع مؤسسة فرنسية منذ سنة 2008 الذي تحصلت بموجبه على 35 بالمائة من اسهم شركة "ستار"، معتبرا ان هذا العقد "تشوبه العديد من شبهات الفساد" وفق قوله.
وقال ان "التفويت في 16 بالمائة من راسمال الشركة سيؤدي الى نتائج سلبية لا يمكن لابناء الشركة القبول بها"، مطالبا بعدم التعامل مع هذا الشريك الذي "أثبت عدم جديته وعدم استعداده للاستثمار في تونس"، وفق تصريحه، وعدم منح تسيير هذه الشركة التونسية للشريك الاجنبي.
وأضاف ان "التسيير الخارجي ل"ستار" سيسمح للشركة الاجنبية بوضع يدها على موارد الشركة البشرية والمالية وسيمكنها من التخلص من عدد من الموظفين والتراجع عن عديد المكاسب الاجتماعية والغاء النيابات التابعة للشركة وتحويل المقر المركزي لشركة ستار تونس الى مجرد نيابة للشركة الفرنسية".
وأفاد من جهة اخرى ان اعوان واطارات الشركة سيقفون صفا واحدا امام امضاء اتفاقية التفويت في نسبة من اسهم هذه المؤسسة الوطنية التي تؤمّن كل أسطول تونس من الحافلات والسيارات الإدارية ومن المعدات التابعة لوزارات سيادية.
ذكرى
Publié le:2017-07-05 15:01:09
Par:sarih (Tunisia )
Sur:حفل زفاف يوسف المساكني و أميرة الجزيري