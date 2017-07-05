الخطوط التونسية السريعة تطلق عرضها الترويجي للحجز المبكر في اتجاه جربة

Mercredi 05 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-05 14:59:53

- تبدأ الخطوط التونسية السريعة في العمل بتعريفة مخفضة قدرها 170 دينارا (معاليم الخدمات غير محتسبة) لفائدة حرفائها المتجهين الى جربة ذهابا وايابا وذلك بداية من 7 جويلية 2017 ويهم هذا العرض الترويجي التذاكر التي يتم اقتناؤها قبل 14 جويلية 2017 للسفر في الفترة المتراوحة بين 7 جويلية و 30 أوت 2017 ، وفق بلاغ للشركة الاربعاء.واشارت الشركة الى ان قيمة التذاكر غير قابلة للاسترجاع والتغيير وهي بتواريخ ثابتة.وبينت انه يمكن الاستفادة بهذا العرض في نقاط بيع الخطوط التونسية السريعة والخطوط التونسية وكذلك على مستوى كل شبكة وكالات الاسفار المعتمدة.