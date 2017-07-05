Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Jaddadti Hobbak  
Economie

الخطوط التونسية السريعة تطلق عرضها الترويجي للحجز المبكر في اتجاه جربة

Mercredi 05 Juillet 2017
بــاب نــات - تبدأ الخطوط التونسية السريعة في العمل بتعريفة مخفضة قدرها 170 دينارا (معاليم الخدمات غير محتسبة) لفائدة حرفائها المتجهين الى جربة ذهابا وايابا وذلك بداية من 7 جويلية 2017 ويهم هذا العرض الترويجي التذاكر التي يتم اقتناؤها قبل 14 جويلية 2017 للسفر في الفترة المتراوحة بين 7 جويلية و 30 أوت 2017 ، وفق بلاغ للشركة الاربعاء.

واشارت الشركة الى ان قيمة التذاكر غير قابلة للاسترجاع والتغيير وهي بتواريخ ثابتة.
وبينت انه يمكن الاستفادة بهذا العرض في نقاط بيع الخطوط التونسية السريعة والخطوط التونسية وكذلك على مستوى كل شبكة وكالات الاسفار المعتمدة.



Publié le:2017-07-05 14:59:53

cadre-33365e328dd27f43c90a56c936f1435a-2017-07-05 14:59:53
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144903



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12573,2

  • (04 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,77607 DT        1$ =2,45109 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04 juil)   253,9 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144903 875|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires