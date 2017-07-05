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Politique

الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس يؤدي زيارة رسمية إلى تونس أيّام 6 و7 و8 جويلية الجاري

Mercredi 05 Juillet 2017
بــاب نــات - يؤدّي الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، زيارة رسمية إلى تونس، أيّام 6 و7 و8 جويلية الجاري بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.

وستمثّل الزيارة، وفق بلاغ صادر عن دائرة الاعلام والتواصل برئاسة الجمهورية، مناسبة "لاستعراض آخر مستجدّات القضيّة الفلسطينية والتباحث حول السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
" ويتضمّن برنامج الزيارة لقاءات يجريها الرئيس الفلسطيني مع كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، إضافة إلى الإشراف على الأيام الطبية التونسية الفلسطينية الأولى التي تنظمها الجمعية الطبية التونسية الفلسطينية بالتعاون مع كلية الطب بتونس.



Publié le:2017-07-05 14:53:51

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