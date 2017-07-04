Mardi 04 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-04 19:01:22

- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، أنه تقرر تعيين، رؤوف صفر رئيسا مديرا عاما للديوان التونسي للتجارة خلفا لصلاح اللواتي الذي أحيل على التقاعد بداية من غرة جويلية 2017.وبينت الوزارة، في بلاغ أصدرته، الثلاثاء، أن رؤوف صفر يشغل حاليا خطة المدير العام المساعد للديوان التونسي للتجارة وكان قد التحق بوزارة المالية منذ سنة 1984 حيث تدرج في المسؤوليات إلى أن سمي مديرا بالإدارة العامة للإمتيازات الجبائية سنة 1994 ثم مديرا عاما من سنة 2006 إلى سنة 2012 تاريخ تسميته رئيس ديوان.وأشارت إلى أن صفر، مستشار المصالح العمومية، متحصل على شهادة المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (متحصل على جائزة رئيس الجمهورية سنة 1984) وشهادة الدراسات العليا من المدرسة الوطنية للديوانة بباريس.