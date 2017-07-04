انطلاق العمل بحصص المناوبة بوزارة الشؤون الخارجية، لتمكين أبناء الجالية من القيام باجراءات المصادقة على الوثائق

Mardi 04 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-04 14:56:24

- تنطلق اليوم الثلاثاء، حصص المناوبة بمصلحة المصادقة بوزارة الشؤون الخارجية، لتمكين أبناء الجالية التونسية من القيام باجراءات المصادقة على الوثائق الموجهة إلى إدارات أجنبية، لتتواصل إلى غاية 15 أوت 2015 .وتستمر حصص المناوبة، التي يتم إحداثها بمناسبة العودة الصيفية للتونسيين المقيمين بالخارج، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، يوميا من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة الثانية والنصف ظهرا إلى الساعة الخامسة بعد الزوال.