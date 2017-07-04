بن قردان: ضبط 10 أشخاص أجانب كانوا يعتزمون اجتياز الحدود التونسية خلسة نحو ليبيا

Mardi 04 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-04 12:54:02

- تمكنت الوحدات الحدودية البرية للحرس الوطني ببنقردان التابعة لولاية مدنين، على الساعة الثامنة من مساء أمس الإثنين، من ضبط 10 أشخاص من جنسيات إفريقية لا يحملون وثائق إثبات هوية، كانوا يعتزمون اجتياز الحدود التونسية خلسة باتجاه التراب الليبي، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.وأضاف البلاغ الصادر اليوم الثلاثاء أنه تمت إحالتهم على فرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني ببنقردان لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.