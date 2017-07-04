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استقالة النائب عصام الماطوسي من كتلة نداء تونس
Mardi 04 Juillet 2017
بــاب نــات
- أعلن اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، عن استقالة النائب عصام الماطوسي من حركة نداء تونس.
وبعد استقالة الماطوسي أصبح عدد نواب كتلة النداء 56 نائبا.
Publié le:2017-07-04 12:42:44
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