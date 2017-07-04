استقالة النائب عصام الماطوسي من كتلة نداء تونس

Mardi 04 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-04 12:42:44

- أعلن اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، عن استقالة النائب عصام الماطوسي من حركة نداء تونس.وبعد استقالة الماطوسي أصبح عدد نواب كتلة النداء 56 نائبا.