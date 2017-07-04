''توننداكس'' يتراجع ب11ر0% فى افتتاح معاملات حصة الثلاثاء

Mardi 04 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-04 12:05:28

- تراجع مؤشر بورصة تونس "توننداكس" بنسبة 11ر0 بالمائة في افتتاح معاملات حصة الثلاثاء ليبلغ 73ر6070 نقطة وسط حجم مبادلات بقيمة 493ر0 مليون دينار، حسب تحليل الوسيط بالبورصة "مينا كابتال".وحققت أسهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة أهم ارتفاع بنسبة 75ر2 بالمائة (36ر3 دينار) تلتها أسهم سلكون بنسبة 68ر2 بالمائة (06ر3 دينار) والشركة التونسية لاسواق الجملة بنسبة 59ر2 بالمائة (98ر1 دينار).وفى المقابل تراجعت أسهم شركة التوظيف والتنمية الصناعية والسياحية بنسبة 99ر2 بالمائة (09ر8 دينار) واوروسيكل بنسبة 92ر2 بالمائة (55ر31 دينار).كما تقلصت أسهم سرفيكوم بنسبة 78ر2 بالمائة (68ر7 دينار).