البرلمان يدرس مشروع لائحة يتعلق باعادة علاقات تونس الدبلوماسية مع سوريا

و اعلن رئيس المجلس محمد الناصر في مستهل الجلسة التي حضرها 134 نائبا عن استقالة النائب عصام المطوسي من كتلة نداء تونس ليصبح عدد اعضاء هذه الكتلة 56 نائبا .
وقد انطلقت الجلسة العامة المقرر استمرارها على مدى يومين بالنظر في مشروع قانون مجلة الهيئات الدستورية المستقلة بحضور وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية كما تلا النواب الحاضرون الفاتحة على روح الفقيد رجل الامن مجدي الحجلاوي الذي توفي مؤخرا متاثرا بحروقه خلال احداث العنف التي جدت ببئر الحفي بولاية سيدي بوزيد يذكر ان الجلسة العامة شهدت حضور وفد من البرلمان الافريقي -
Publié le:2017-07-04 11:45:34
Par:Abid_Tounsi (United States )
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