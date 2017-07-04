Radio Babnet Tunisie  On Air: Ahmad Hamza - Lil Bahr  
Politique

البرلمان يدرس مشروع لائحة يتعلق باعادة علاقات تونس الدبلوماسية مع سوريا

Mardi 04 Juillet 2017
بــاب نــات - انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب اشغال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة في حين يخص المشروع الثاني القانون الاساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الى جانب النظر في مشروع لائحة يتعلق بالمطالبة بإعادة علاقات تونس الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية.

و اعلن رئيس المجلس محمد الناصر في مستهل الجلسة التي حضرها 134 نائبا عن استقالة النائب عصام المطوسي من كتلة نداء تونس ليصبح عدد اعضاء هذه الكتلة 56 نائبا .
وقد انطلقت الجلسة العامة المقرر استمرارها على مدى يومين بالنظر في مشروع قانون مجلة الهيئات الدستورية المستقلة بحضور وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية كما تلا النواب الحاضرون الفاتحة على روح الفقيد رجل الامن مجدي الحجلاوي الذي توفي مؤخرا متاثرا بحروقه خلال احداث العنف التي جدت ببئر الحفي بولاية سيدي بوزيد يذكر ان الجلسة العامة شهدت حضور وفد من البرلمان الافريقي -




Publié le:2017-07-04 11:45:34

cadre-6b9cc0636a4a666f686acfb0be8ba9c0-2017-07-04 11:45:34
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144845



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12506,8

  • (30 juin)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,77537 DT        1$ =2,45881 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 juin)   135,3 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144845 246|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires