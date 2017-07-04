البرلمان يدرس مشروع لائحة يتعلق باعادة علاقات تونس الدبلوماسية مع سوريا

Mardi 04 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-04 11:45:34

- انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب اشغال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة في حين يخص المشروع الثاني القانون الاساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الى جانب النظر في مشروع لائحة يتعلق بالمطالبة بإعادة علاقات تونس الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية.و اعلن رئيس المجلس محمد الناصر في مستهل الجلسة التي حضرها 134 نائبا عن استقالة النائب عصام المطوسي من كتلة نداء تونس ليصبح عدد اعضاء هذه الكتلة 56 نائبا .وقد انطلقت الجلسة العامة المقرر استمرارها على مدى يومين بالنظر في مشروع قانون مجلة الهيئات الدستورية المستقلة بحضور وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية كما تلا النواب الحاضرون الفاتحة على روح الفقيد رجل الامن مجدي الحجلاوي الذي توفي مؤخرا متاثرا بحروقه خلال احداث العنف التي جدت ببئر الحفي بولاية سيدي بوزيد يذكر ان الجلسة العامة شهدت حضور وفد من البرلمان الافريقي -