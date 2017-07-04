فاتن قلال: الجامعة المتوسطية توفر فرصة هامة لدعم التبادل الشبابي في حوض المتوسط

Mardi 04 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-04 07:18:22

- ستكون مدينة الحمامات من 3 الى 8 جويلية عاصمة للشباب المتوسطي باحتضانها فعاليات الدورة الخامسة للجامعة المتوسطية "الشباب والمواطنة الكونية" التي انطلقت فعالياتها بعد ظهر اليوم الاثنين بمشاركة اكثر من 140 شاب من 17 بلد متوسطي.واشارت كاتب الدولة للشباب فاتن القلال في تصريح ل/وات/ الى ان الجامعة المتوسطية التي تصل اليوم الى دورتها الخامسة توفر فرصة هامة لدعم التبادل الشبابي في حوض البحر الابيض المتوسط ولدعم التفاعل بين شباب المتوسط من اجل مزيد من التقارب الثقافي والاقتصادي الذي يساعد على بناء عالم الغد المبني على التفاهم والانفتاح وعلى مبادئ الديمقراطية والمواطنة.وابرزت ان هذه التظاهرة الشبابية ستوفر فرصة هامة لتجسيم تطلعات الشباب الذي اكد في مخرجات الحوار الوطني للشباب على الحاجة الى تنويع وسائل التمكين وتطوير القدرات وتنمية الذات.وشددت على اهمية الجامعة المتوسطية كفضاء للتكوين على امتداد اسبوع كامل على المواطنة وعلى العمل الشبكي والتفاعل مع الدولة وسبل ابلاغ صوت الشباب الى اجهزة الدولة وبالتالي المساهمة الفعلية في اخذ القرار ورسم السياسات الحالية والمستقبلية بالاضافة الى بحث سبل بناء العمل التطوعي وتطويره وتنويع مجالاته.واشارت المديرة العامة للمرصد الوطني للشباب ايمان بالهادي من جهتها الى ان الجامعة المتوسطية التي بلغت اليوم دورتها الخامسة هي بالاساس دورة تكوينية للقادة الشبان الناشطين في المجتمع المدني في بلدانهم ومناسبة للتباحث وتبادل التجارب الشبابية حول الانشطة الشبابية الفاعلة.واوضحت ان برنامج الدورة سيتضمن مجموعة من الورشات التكوينية التي ستعنى بالخصوص بالتشبيك بين هياكل المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمانحين و "كيفية دعم تشريك الشباب في اخذ القرار وتحمل المسؤولية" بالاضافة الى المواطنة الكونية والتقاء الحضارات".واضافت ان المرصد الوطني للشباب سينظم بالمناسبة ورشة حول " الشباب والتنمية في افق 2030" و ورشة حول التجارب المقارنة في المجالس العليا للشباب وورشة اخرى ستعنى بالمنظمات الدولية الشبابية التي تنشط في تونس والمجتمع المدني وشباب المتوسط مؤكدة ان الجامعة المتوسطية ستوفر فرصة هامة للتدريب والتلاقي وتؤكد قدرة الشباب على ان يكون شريكا حقيقيا في ضبط السياسات والاستراتيجيات للعمل على المستوى الجهوي والوطني والاقليمي.