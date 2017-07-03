الاتحاد الجهوي للفلاحين بتوزر يدعو الفلاحين الى عدم التسرع ببيع صابة التمور على رؤوس النخيل

Lundi 03 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-03 15:46:21

- اكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتوزر عارف الناجي ان صابة التمور لهذا الموسم "تبشر بخير وتعد طيبة كما وكيفا، وقد استنزف المصدرون صابة الموسم المنقضي " مشيرا الى انه تبعا لذلك دعا الاتحاد الفلاحين بالجهة الى "عدم التسرع في بيع صابة التمور على رؤوس النخيل منذ شهري جويلية وأوت، وانتظار نضج الصابة، وذلك لضمان أسعار جيدة للفلاح المنتج".وأشار الى ان الفلاحين في جهة الجريد "يقومون حاليا بعملية فرز وتدلية العراجين (يطلق عليها محليا مصطلح "المفارزة") التى انطلقت في العشرة أيام الأخيرة من شهر جوان وتتواصل الى منتصف جويلية الجاري"، وبين أن هذه الطريقة التقليدية في تخفيف العراجين وتدليتها استعدادا لتغليفها "تساهم في تحسين جودة التمور والتخلص من التمور ذات الجودة الرديئة".وبين أن العملية "ولئن كانت تقليدية، فقد أدخلت عليها بعض الطرق العصرية في تدلية العرجون بالواحات الحديثة، حيث يتم في الواحات القديمة وضع العراجين بين جريد النخل للحفاظ عليها" مشيرا الى أن لعملية الفرز مزايا عديدة فهي "تعد العرجون لتركيب شباك الناموسية للحفاظ على جودة التمور والتوقي من الإصابة بدودة التمر".