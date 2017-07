Tunisie: Inauguration du nouveau siège de l'université de Kairouan

Lundi 03 Juillet 2017







Publié le:2017-07-03 13:33:28

M. Slim Khalbous a inauguré samedi 1er juillet 2017 le nouveau siège de l’Université de Kairouan. La cérémonie s’est déroulée en présence de M. Mounir Hamdi Gouverneur de Kairouan, de M. Ahmed Omrane, Président de l’Université de Kairouan et de plusieurs responsables et députés de la région.L’occasion a été mise à profit pour échanger avec les doyens, directeurs et universitaires de la région au sujet de la situation des institutions relevant de l’Université et notamment des facteurs d’attractivité de ce pôle universitaire et de ses perspectives de développement.Une visite du chantier des nouveaux locaux de l’ISSAT de Kairouan s’en est suivie. Elle a permis de faire le point sur l’avancement des travaux en présence des ingénieurs du Ministère de l’Equipement et des autorités régionales.Les nouveaux bâtiments, d’un coût total de 18 millions DT, pourront accueillir les étudiants dès la rentrée universitaire 2018-2019.