حجز قنطار من ال''زطلة'' ونصف مليون دينار في منزل ''امبراطور'' الشعانبي

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بــاب نــات





Publié le:2017-07-03 12:19:33

- تمكنت قوات الأمن مؤخرا من القبض على من يسنى ب" امبراطور الشعانبي" وحجز قنطار من مادة المخذرات الى جانب 500 ألف دينار.وقال " امبراطور الشعانبي" أنه يعمل في بيع المخذرات بمعية عدد من الجزائريين.وتابع امبراطور الشعانبي بالقول " حصلت نخلص"...