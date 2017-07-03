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حجز قنطار من ال''زطلة'' ونصف مليون دينار في منزل ''امبراطور'' الشعانبي

Lundi 03 Juillet 2017
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بــاب نــات - تمكنت قوات الأمن مؤخرا من القبض على من يسنى ب" امبراطور الشعانبي" وحجز قنطار من مادة المخذرات الى جانب 500 ألف دينار.

وقال " امبراطور الشعانبي" أنه يعمل في بيع المخذرات بمعية عدد من الجزائريين.
وتابع امبراطور الشعانبي بالقول " حصلت نخلص"...









Publié le:2017-07-03 12:19:33

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