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حجز قنطار من ال''زطلة'' ونصف مليون دينار في منزل ''امبراطور'' الشعانبي
Lundi 03 Juillet 2017
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بــاب نــات
- تمكنت قوات الأمن مؤخرا من القبض على من يسنى ب" امبراطور الشعانبي" وحجز قنطار من مادة المخذرات الى جانب 500 ألف دينار.
وقال " امبراطور الشعانبي" أنه يعمل في بيع المخذرات بمعية عدد من الجزائريين.
وتابع امبراطور الشعانبي بالقول " حصلت نخلص"...
Publié le:2017-07-03 12:19:33
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