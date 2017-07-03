تطاوين : حجز سيارتين رباعيتي الدفع محملتين بسجائر أجنبية الصنع ومادة الجيراك بقيمة 300 ألف دينار

Lundi 03 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-03 10:04:34

- في تطاوين حجزت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية ليلة البارحة إثر نصب كمين بجهة ‘مشهد صالح كمية هامة من السجائر أجنبية الصنع ومادة الجيراك بقيمة جملية تناهز 300 ألف دينار كانت محملة على متن سيارتين رباعيتي الدفع مجهولتي الهوية وقادمتين من الحدود التونسية الليبية بحسب ما أفادت به اذاعة تطاوين.