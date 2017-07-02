أمن بنزرت يلقي القبض على 6 منحرفين بتهمة العربدة والإضرار بالملك العام والخاص

Dimanche 02 Juillet 2017



بــاب نــات - تمكنت المصالح الأمنية ببنزرت، فجر اليوم الأحد، من إلقاء القبض على ستة منحرفين، من بينهم فتاة، كانوا عمدوا إلى الإضرار بالملك العام والخاص والعربدة في الطريق العام وسط المدينة، وفق تاكيد مصدر امني مسؤول.



وأوضح ذات المصدر، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن المجموعة المتهمة وعقب سهرة خمرية باحد الفضاءات المتواجدة بمنطقة سيدي سالم، حدثت بينهم مناوشة كلامية بسبب فتاة قبل أن تتطور الى عراك حاد بينهم استعملوا خلالها الاسلحة البيضاء وكل انواع المقذوفات الصلبة في محيط المرسى القديم، الامر الذي تسبب الى جانب العربدة واقلاق راحة المتساكنين والمارة، في تهشيم واجهة محل تجاري وسيارتين كانتا رابضتين بالمكان، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية ببنزرت ممثلة في مصالح مركز المدينة وفرق الشرطة العدلية والنجدة والشرطة السياحية ووحدات التدخل وغيرها والسيطرة على المجموعة المنحرفة وإلقاء القبض على ستة منهم بينما لاذا اثنان بالفرار وجاري البحث عنهما لتقديمهما للعدالة.

ومن جهة أخرى، تمكنت مصالح مركز المدينة بالتعاون والتنسيق مع مصالح الشرطة العدلية من إلقاء القبض على شاب لم يتجاوز سنه الـ 28 عاما ومن المسجلين أمنيا بـ "الخطير جدا"، بعد ان عمد عقب أقل من ثمانية واربعين ساعة من خروجه من السجن، الى الاعتداء على أحد الاشخاص بسلاح أبيض على مستوى البطن، وفق ما أفاد به نفس المصدر.







Publié le:2017-07-02 10:08:53

