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Politique

وزير التعليم العالي: لن نلغي منظومة ''امد'' ولكن سنعمل على مزيد تطويرها

Samedi 01 Juillet 2017
بــاب نــات - أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالنيابة، سليم خلبوس، أنه سيتم العمل على مزيد تطوير منظومة "امد" وإدخال إصلاحات شاملة عليها، نافيا إمكانية الغائها.
وقال في تصريح لـ(وات)، خلال زيارة أداها صباح اليوم السبت إلى القيروان، قام خلالها بالاطلاع على سير دورة المراقبة لامتحان الباكالوريا بمعهد ابن رشيق، وتدشين المقر الجديد لجامعة القيروان، أنه "لا يوجد اشكال في منظومة "امد" في حد ذاتها بل في تطبيق هذه المنظومة الذي كان "خاطئا"، وفق قوله .

وأوضح أن منظومة "امد" نجحت في عديد البلدان ولكن في تونس لم يتم تطبيقها حسب المواصفات الدولية حيث تم الغاء عديد المعايير على غرار فترة التدريب للحياة المهنية والتنقل (mobilité) بين المؤسسات، وإلغاء المواد الاختيارية وغيرها .

وأفاد خلبوس انه في انتظار إصلاح منظومة التعليم العالي والقرار النهائي للجنة الاصلاح، سيتم إدخال إصلاح عاجل بالنسبة للسنة الجامعية الجديدة يتمثل في تغيير طريقة الامتحانات في اتجاه تسهيلها من خلال عدم تقييم المواد النظرية والتطبيقة بنفس الطريقة.
وتنكب لجنة الاصلاح حاليا، وفق الوزير، على بحث طريقة تحسين وتغيير منظومة "امد"، معلنا بانها ستصدر تقريرا مفصلا يتضمن كافة الاصلاحات الجوهرية لهذه المنظومة التي من المنتظر تطبيقها خلال السنة الجامعية 2018-2019.
ومن جانبه، أفاد رئيس جامعة القيروان، أحمد عمران، في تصريح لـ(وات) أن مقر الجامعة الجديد تم تدشينه اليوم رسميا بعد اشغال دامت نحو عامين تقريبا، مضيفا أن هذا المقر يستجيب لكل المواصفات وتم إنجازه بتكلفة في حدود 4ر2 مليون دينار.

يارا

Publié le:2017-07-01 15:20:55

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