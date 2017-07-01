مقترحات جمعية القضاة التونسيين لتحسين المرفق القضائي

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بــاب نــات





Publié le:2017-07-01 13:49:37

- "صندوق جودة العدالة لتحسين ظروف العمل بالمحاكم"، و"منحة الأعباء القضائية الإضافية"، و"منحة التنقل لمصلحة العمل لضمان العدد الكافي للقضاة بالمحاكم"، تلك هي أبرز المقترحات التي تقدمت بها جمعية القضاة التونسيين إلى رئاسة الحكومة، بعد سلسلة من التحركات الميدانية، "لتحسين الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم".وتداول المجلس الوطني للجمعية لدى اجتماعه اليوم السبت بنادى القضاة بسكرة، جملة هذه المقترحات، إلى جانب مناقشة مسار الحركة القضائية وتركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية.وقد ذكرت رئيسة جمعية القضاة، روضة القرافي، في تصريح إعلامي، بأن "تحسين الوضع المادي للقضاة وتطوير ظروف العمل بالمحاكم، شكل محور تحركات ميدانية لعموم القضاة على امتداد الأشهر الفارطة"، مشيرة الى "إحراز تقدم في هذا الإتجاه، من خلال تعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لدى لقائه بالهياكل القضائية، بتوفير الإمكانيات اللازمة للإرتقاء بالمرفق القضائي وتطوير مردوده".وأضافت القرافي أن من بين المقترحات "إحداث صندوق جودة العدالة لتحسين ظروف العمل بالمحاكم، من خلال معلوم نشر يتم توظيفه على الخدمات القضائية، ومشاريع أوامر تتعلق بمنحة الأعباء القضائية الإضافية ومنها منحة الإستمرار للقضاة المباشرين للقضايا الصعبة والمعقدة، مثل قضايا الإرهاب والفساد وقضايا تمويل الحملات الإنتخابية والنزاع الإنتخابي، فضلا عن منحة التنقل لمصلحة العمل، لتحفيز القضاة وتوفير العدد الكافي من القضاة بالمحاكم." وبينت أن جمعية القضاة التونسيين تراقب مسار الحركة القضائية، معتبرة إياها من شروط ضمان الحقوق للمواطن التونسي.وقالت في هذا الصدد: "لا بد أن تكون الحركة خاضعة لمعايير الإستقلالية والنزاهة والحياد والكفاءة وتقطع مع الممارسات السابقة في نقلة القضاة وترقياتهم".كما أكدت رئيسة الجمعية أن القضاة يؤمنون الإنتقال الديمقراطي ولابد من توفير مقومات القضاء العادل، خصوصا في ظل الحرب القائمة على الفساد"، معتبرة أن "النجاح في القضاء على الفاسدين ومحاكمتهم يمر عبر توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للقطب القضائي الإقتصادي والمالي وتأمين القضاة الذين يقومون بالتحقيق في ملفات الفساد وضمان حسن سير المرفق القضائي وحياده".س ف