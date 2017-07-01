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Politique

انتخاب تونس لعضوية اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب

Samedi 01 Juillet 2017
بــاب نــات - انتخبت تونس لعضوية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الافريقي، في شخص حاتم الصايم، لولاية مدتها 6 سنوات من 2017 الى 2023 ، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للاتحاد في دورته العادية ال31 الذي انعقد أمس الجمعة بأديس أبابا، وفق ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ أصدرته اليوم السبت.

وأضافت الوزارة ، " أن هذا النجاح يأتى ليعزز حضور تونس في هياكل ومؤسّسات الإتحاد الإفريقي كاللجنة الإفريقية للقانون الدولي والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وليؤكد ما تتمتع به تونس من سمعة طيبة في مجال حقوق الإنسان لدى المجموعة الدولية سيما بعد انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ولعضوية لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإختفاء القسري".

تجدر الاشارة الى أن حاتم الصايم تولى منصب سفير تونس بكل من القاهرة وبيروت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وطهران، كما عمل مديرا عاما لإفريقيا ومديرا للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية.



Publié le:2017-07-01 12:07:07

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