انتخاب تونس لعضوية اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب

وأضافت الوزارة ، " أن هذا النجاح يأتى ليعزز حضور تونس في هياكل ومؤسّسات الإتحاد الإفريقي كاللجنة الإفريقية للقانون الدولي والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وليؤكد ما تتمتع به تونس من سمعة طيبة في مجال حقوق الإنسان لدى المجموعة الدولية سيما بعد انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ولعضوية لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإختفاء القسري".
تجدر الاشارة الى أن حاتم الصايم تولى منصب سفير تونس بكل من القاهرة وبيروت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وطهران، كما عمل مديرا عاما لإفريقيا ومديرا للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية.
Publié le:2017-07-01 12:07:07
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: ايقاف شبان من معتمدية حيدرة بالقصرين اثر غلقهم للمعبر الحدودي بالمنطقة وتعطيلهم حركة المرور