فتح طلب عروض متعلق باسناد اجازات لتركيب و استغلال شبكات عمومية للاتصالات

Samedi 01 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-01 08:07:34

- تم بعد ظهر يوم الجمعة بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي فتح ظروف المترشحين لطلب العروض المتعلق باسناد اجازات لتركيب واستغلال شبكات عمومية للاتصالات.وقد تقدم للغرض مترشح واحد سيتم درس ملفه التقني و مدى استجابته لكراس الشروط في ظرف شهر واحد.وبين كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الرقمي الحبيب الدبابي ان هذا المشروع يرمي الى ايجاد مشغل للبنية التحتية للاتصالات بهدف توسيع الشبكات الاتصالية وتدعيم الالياف البصرية خاصة في المناطق الداخلية .وقال ان هذا المشروع سيمكن من نشر خدمات الاتصالات ذات التدفق العالي و العالي جدا ويؤمن النفاذ لكل الفئات والشرائح والجهات و يساهم في دفع الحركية الاقتصادية مضيفا ان المطلوب اليوم هو ايجاد مشغل يختص في البنية التحتية الاتصالية ، ليتفرغ بقية المشغلين الثلاث الناشطين في البلاد التونسية للخدمة الاتصالية.وتجدر الاشارة الى ان الاعلان عن طلب العروض انطلق منذ 24 فيفري الفارط ، وتدوم مدة الاجازة للمشغل الذي سيفوز بطلب العروض 15 سنة.م ع/حلم